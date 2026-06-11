Металлоискатель вместо меча: The Detectorist Guild превращает поиски артефактов в уютное детективное приключение

Издательство PQube и студия Full Stop Studios представили The Detectorist Guild — необычную детективную RPG, действие которой разворачивается в английской деревне Шиверли на рубеже тысячелетий. Релиз игры состоится в начале 2027 года на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC.

Главным героем станет Джеймс — любитель поиска сокровищ с металлоискателем. Исследуя поля, тропинки и окрестности деревни, он будет находить потерянные вещи местных жителей, возвращать их владельцам и постепенно завоёвывать доверие сообщества. Однако за уютной атмосферой сельской Англии скрывается куда более серьёзная история: поиски артефактов постепенно выводят героя на след тайны, связывающей прошлое и настоящее.

Авторы делают ставку на неспешное исследование мира и реалистичную механику поиска. Игрокам предстоит настраивать частоту работы металлоискателя, баланс грунта и чувствительность оборудования, чтобы обнаруживать ценные находки. Редкие реликвии можно передавать в музей для изучения их истории или продавать антиквариат, улучшая снаряжение и открывая доступ к новым зонам.

Отдельного внимания заслуживает сеттинг. В отличие от большинства RPG, здесь нет эпических сражений и спасения мира. Вместо этого игра предлагает атмосферу британской провинции конца 1990-х годов, дополненную расследованиями, коллекционированием и общением с жителями.

Судя по описанию, The Detectorist Guild может стать любопытной находкой для поклонников уютных игр, где приключение строится не на битвах, а на исследовании, внимательности и любви к маленьким историям, скрытым под поверхностью привычного мира.