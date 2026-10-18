Любовь, куклы и ужасы в заснеженной деревне - The Doll Shop вышла в Steam

В небольшой деревне, укрытой снегом, молодой мастер кукол вновь встречает подругу детства. Казалось бы, это начало романтической истории, однако за уютными зимними пейзажами скрывается нечто гораздо более тревожное. Именно об этом рассказывает The Doll Shop — рисованное сюжетное приключение от студии Atelier Sento, которое уже вышло на PC в Steam.

Главным героем станет молодой кукольник, чья размеренная жизнь меняется после неожиданной встречи с человеком из прошлого. Постепенно история о старой дружбе и зарождающихся чувствах приобретает мрачные оттенки, переплетая романтические переживания с элементами психологического ужаса.

Главная особенность The Doll Shop — сочетание любовной истории и хоррора в атмосфере уединенной японской деревни. Разработчики делают ставку на повествование, эмоциональные переживания персонажей и ощущение тревоги, которое постепенно нарушает спокойствие заснеженного поселения.

Отдельного внимания заслуживает визуальный стиль игры. Все изображения выполнены вручную, благодаря чему приключение напоминает ожившую иллюстрированную книгу. Релизный трейлер демонстрирует зимние пейзажи, персонажей и необычную атмосферу, в которой красота окружающего мира соседствует с пугающими событиями.