Вышел кинематографичный трейлер филиппинского хоррора The Dreaded Hut

Студия Gnaw Paw Studios представила кинематографичный трейлер The Dreaded Hut - филиппинской (редкий гость, надо сказать!) survival-action хоррор-игры.

По сюжету,

Сильное наводнение за одну ночь затопило тихую деревню, но когда вода отступила, оказалось, что не все, кто вернулся, были людьми.

Вы играете за Рамона "Мончинга" Вергару , молодого человека, который ищет пропавшую сестру среди руин родного города. Потоп оставил после себя странные символы, нечестивые шёпоты и тишину, тяжелее самой смерти. Вооружённый лишь газовой лампой, сельскохозяйственным инструментом и волей к жизни, Рамон должен раскрыть правду, погребённую под грязью и воспоминаниями Ситио Малиг.

Но с наступлением ночи грань между живыми и проклятыми стирается. Каждая тень скрывает нечто, что наблюдает за нами. Каждый шёпот несёт проклятие.

The Dreaded Hut обещают выпустить скоро на ПК в Steam. Что означает "скоро" в игровой индустрии, мы все прекрасно знаем, так что запасаемся терпением.