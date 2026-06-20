Жизнь на волнах: авторы The Edge of Water переработают игру после отзывов игроков

Шведская инди-студия BigMood поделилась первыми результатами тестирования своего грядущего морского приключения The Edge of Water. Разработчики поблагодарили более семи тысяч геймеров, которые ознакомились с демоверсией. Собранные отзывы помогли команде выявить главные проблемы в дизайне уровней и определиться с планом дальнейших действий.

В будущих обновлениях авторы пообещали исправить запутанную навигацию и слишком туманные цели заданий. Разработчики всё ещё хотят создать игру, которая не ведёт пользователя за руку, но теперь они постараются найти правильный баланс между исследованием мира и понятными подсказками. Также создатели добавят новые визуальные ориентиры, чтобы игрокам было проще оценивать расстояние и высоту при прыжках из-за изометрической камеры.

Серьёзные изменения претерпит и боевая система, которую многие тестировщики посчитали затянутой из-за живучих противников. Разработчики признали, что не успели правильно обучить геймеров сочетанию ближнего и дальнего боя, из-за чего враги казались неразрушимыми. В полной версии игры стычки станут более естественными, а раздражающие волны нападающих монстров и закрытые боевые арены полностью исчезнут.

При этом игроки тепло встретили фирменный визуальный стиль, приятную физику перемещения по волнам и ключевую механику выпаса морских существ. Создатели пообещали развить эти идеи и добавить в финальную версию ещё больше крутых приёмов для управления косяками рыб. Проект создаётся для ПК и консолей, а добавить The Edge of Water в список желаемого можно на официальной странице в Steam.