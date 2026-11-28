Разработчики из студии Team CARAVAN и издательство Aiming выпустили новый трейлер роглайт-экшена The Eminence in Shadow: Phantom Echoes и объявили дату релиза - игра поступит в продажу 14 мая 2027 года. Проект выйдет на PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и ПК через сервисы Steam и Epic Games Store, а на западном рынке его издаст компания NIS America.

Грядущая новинка станет дебютным консольным проектом по популярной франшизе "Восхождение в тени", которая ранее была представлена в игровой индустрии только условно-бесплатной гачей The Eminence in Shadow: Master of Garden. Сюжет Phantom Echoes создается при участии издательства KADOKAWA под контролем автора оригинального ранобэ Дайсукэ Айдзавы и разворачивается параллельно событиям полнометражного фильма The Eminence in Shadow: Lost Echoes, чей кинотеатральный прокат в Японии также намечен на май 2027 года. По завязке истории спустя 3 дня после того, как Тень и Бета проваливаются через черную розу в другой мир, остальные участницы организации Сад Теней отправляются по их следу. Альфа находит таинственное святилище, но при встрече лидер внезапно нападает на собственную соратницу. Судя по кадрам свежего ролика, игроков ждут мрачные сцены - среди них распятая Дельта и применение разрушительной техники I Am Atomic.

Геймплейно проект представляет собой одиночный 3D-экшен с элементами рогалика под слоганом Скрывайся во тьме и охоться на тени. На старте игрокам предлагают 4 играбельных персонажей из числа ближайших соратниц Тени с уникальными боевыми стилями, пока Гамма и Эта обеспечивают поддержку из штаба. Альфа полагается на сбалансированные комбинации ближнего боя и умений, Дельта усиливается за счет уклонений и непрерывного натиска, Ипсилон атакует с дистанции магическими навыками, а Зета переключается между кинжалом и шакрамом. В ходе вылазок бойцы открывают более 50 вариантов усиления способностей для каждого героя, пассивные эффекты системы Древние воспоминания и общую экипировку, а накопленные очки исследований позволяют навсегда прокачивать характеристики между забегами.

Вместе с датой выхода издатель открыл предзаказы и представил сразу несколько изданий с заметным разделением контента. Базовая версия обойдется в 6380 иен, тогда как цифровое издание Digital Deluxe Edition за 7980 иен включает белые костюмы Slime Suit и сезонный пропуск Character Pass vol.1. Примечательно, что среди дополнительных бойцов этого пропуска уже заявлены Бета и сам Тень - таким образом 2 ключевых персонажа аниме вынесены в платный дополнительный контент. Кроме того, бонус в виде 48 часов раннего доступа к Digital Deluxe Edition получили только покупатели на PlayStation 5. На ПК через Steam и Epic Games Store также доступно издание Ultimate Edition за 8416 иен с цифровым саундтреком, а в Японии выйдет физическое коллекционное издание за 25000 иен с набором карт Таро и акриловым стендом.

Для всех платформ заявлены японская и английская озвучка с субтитрами на 9 языках, однако русский перевод в списке поддерживаемых локализаций отсутствует. Также на странице игры в Epic Games Store уже раскрыты системные требования ПК-версии. Для запуска понадобится Windows 11, процессор Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600, 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 580. В рекомендованной конфигурации указаны Intel Core i5-11400 или AMD Ryzen 5 5600, 16 ГБ ОЗУ и ускоритель GeForce RTX 3060 либо Radeon RX 6600 XT при 20 ГБ свободного места на диске.