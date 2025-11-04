Средневековый мир на грани: стратегическая RPG The End of History выйдет в ранний доступ 10 декабря

Стратегическая ролевая игра The End of History, сочетающая элементы песочницы и тактических сражений, официально выйдет в ранний доступ Steam 10 декабря. Проект от студии Tatamibeya и издателя WorldMap будет стоить $28 (около 2240 рублей), а уже сейчас игроки могут опробовать демо-версию.

Разработчики объясняют запуск в раннем доступе желанием доработать игру с учётом отзывов сообщества. После тестирования демо команда получила ряд предложений от игроков: повысить отзывчивость боевой системы, улучшить темп сражений, сделать обучение понятнее, доработать интерфейс и добавить поддержку контроллеров.

До релиза ранней версии разработчики планируют обновить поведение ИИ, переработать интерфейс, сбалансировать механику и добавить новые системы: режим песочницы с самого начала, путь “Основать нацию” для независимых фракций и романтические взаимодействия с NPC. После запуска появятся крупные патчи, включающие полную поддержку контроллеров и улучшения, основанные на отзывах игроков.

Период раннего доступа займёт от шести месяцев до года, а на старте предусмотрена скидка.

The End of History предлагает тактические бои с фланговыми манёврами, развитие персонажа по множеству путей — от вора до правителя — и возможность влиять на судьбу мира, балансирующего на грани хаоса.