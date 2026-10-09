Анонсирована третья часть популярного симулятора тюремного побега The Escapists 3

Team17 анонсировала продолжение своей популярной серии симуляторов побега из тюрьмы под названием The Escapists 3. Разработчики опубликовали первый полноценный анонсирующий трейлер, который демонстрирует обновлённую 3D стилистику и ключевые геймплейные механики будущей игры. Официальный релиз масштабного симулятора запланирован на 2027 год, однако точный день и месяц запуска авторы пока не сказали.

Свежая часть франшизы предложит пользователям совершить дерзкие побеги из 5 совершенно уникальных исправительных учреждений, каждое из которых обладает собственным строгим распорядком дня, персонажами и секретами. Игровой процесс заставит детально изучать рутину охранников, соглашаться на легальные тюремные работы ради заработка и воровать любые доступные предметы для создания самодельных инструментов. Игроки смогут действовать по чёткому плану, импровизировать на ходу с помощью подручного мусора или выкапывать подземные туннели под массивными стенами.

Главным отличием новой песочницы станет то, что преодоление тюремного периметра теперь является лишь началом большого приключения. После успешного пересечения забора беглецам предстоит исследовать обширные и опасные территории внешнего мира, пробиваясь сквозь густые леса, ветреные каньоны, древние катакомбы и бурные водные преграды. Авторы полностью исключили наличие единственно правильного решения для спасения, предоставив пользователям абсолютную свободу в комбинировании предметов, совершении сделок с заключёнными и планировании маршрутов.

Разрабатывать планы и осуществлять побеги игроки смогут как в одиночку, так и в компании верных сообщников по сети или за одним экраном. Кооперативный режим поддерживает совместную игру для 2 участников в режиме разделения экрана или до 4 пользователей в рамках сетевого подключения.