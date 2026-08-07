Авторы Mass Effect и Dragon Age рассказали, почему их новая игра слишком рискованна для AAA

Команда бывших разработчиков BioWare считает, что их новая мистическая игра The Eventide вряд ли получила бы шанс на существование в крупной AAA-студии. Создатели проекта уверены: большие компании чаще предпочитают решать проблемы дополнительными ресурсами и бюджетом, тогда как небольшие команды вынуждены искать более смелые и необычные решения.

Над The Eventide работает Studio Reset — независимая студия, основанная ветеранами BioWare, которые ранее участвовали в создании таких серий, как Mass Effect и Dragon Age. Разработчики описывают игру как «неоновый нуар» с элементами сверхъестественного расследования в духе «Секретных материалов».

Игрокам предстоит управлять агентством, которое занимается странными и необъяснимыми делами в мрачном канадском городе. Для расследований нужно будет выбирать двух специалистов с разными навыками, взглядами и подходами к поиску истины. Среди персонажей есть бывший детектив, умеющий работать с людьми, и криптозоолог, использующий нестандартные научные методы.

Креативный директор Studio Reset Каэлин Лавалье отметил, что работа в независимой команде дала разработчикам свободу, которой они не всегда могли добиться в крупных проектах. По его словам, AAA-студии часто избегают рисков, поскольку огромные бюджеты требуют более осторожного подхода.

Арт-директор Фрэнсис Лакуна добавил, что некоторые визуальные идеи The Eventide, включая необычный художественный стиль, скорее всего, никогда бы не получили одобрения в большой компании. По его мнению, подобные эксперименты чаще находят место именно в инди-среде.

Разработчики также сравнили подходы к созданию игр: в крупных проектах проблемы часто решаются увеличением бюджета, команды или сроков, тогда как небольшой коллектив вынужден находить более творческие пути.