Команда бывших разработчиков BioWare считает, что их новая мистическая игра The Eventide вряд ли получила бы шанс на существование в крупной AAA-студии. Создатели проекта уверены: большие компании чаще предпочитают решать проблемы дополнительными ресурсами и бюджетом, тогда как небольшие команды вынуждены искать более смелые и необычные решения.
Над The Eventide работает Studio Reset — независимая студия, основанная ветеранами BioWare, которые ранее участвовали в создании таких серий, как Mass Effect и Dragon Age. Разработчики описывают игру как «неоновый нуар» с элементами сверхъестественного расследования в духе «Секретных материалов».
Игрокам предстоит управлять агентством, которое занимается странными и необъяснимыми делами в мрачном канадском городе. Для расследований нужно будет выбирать двух специалистов с разными навыками, взглядами и подходами к поиску истины. Среди персонажей есть бывший детектив, умеющий работать с людьми, и криптозоолог, использующий нестандартные научные методы.
Креативный директор Studio Reset Каэлин Лавалье отметил, что работа в независимой команде дала разработчикам свободу, которой они не всегда могли добиться в крупных проектах. По его словам, AAA-студии часто избегают рисков, поскольку огромные бюджеты требуют более осторожного подхода.
Арт-директор Фрэнсис Лакуна добавил, что некоторые визуальные идеи The Eventide, включая необычный художественный стиль, скорее всего, никогда бы не получили одобрения в большой компании. По его мнению, подобные эксперименты чаще находят место именно в инди-среде.
Разработчики также сравнили подходы к созданию игр: в крупных проектах проблемы часто решаются увеличением бюджета, команды или сроков, тогда как небольшой коллектив вынужден находить более творческие пути.
ЧатЖПТ, напиши мне этот короткий текст три раза разными словами.
Рискованно лезть в тему сильных лом-баб! В тренде по прежнему цветные и заднеприводные - тут беспроигрышный варик.
Я не вкуриваю чего так на этот неплохой ремейк все так хейтят? Ну типа он условно бесплатный, закинул 10к раз в 13 месяцев и сиди качай играй. 1 Игорь на сонсоль 4-10к стоит.