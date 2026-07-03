Атмосфера The Expanse: Osiris Reborn раскрывается в новой музыкальной теме главного меню

Студия Owlcat Games представила новую композицию из своей будущей научно-фантастической RPG The Expanse: Osiris Reborn. Разработчики опубликовали главную музыкальную тему меню под названием Out of the Gravity Well, позволяя поклонникам уже сейчас окунуться в атмосферу игры.

По словам авторов, именно главное меню становится первым шагом в знакомстве с миром игры, а композиция призвана задать настроение ещё до начала прохождения. Автором музыкальной темы выступил композитор Павел Перепелица.

Публикация саундтрека стала очередной возможностью познакомиться с художественным стилем The Expanse: Osiris Reborn, действие которой разворачивается во вселенной популярной научно-фантастической франшизы «Пространство». Игра создаётся как сюжетная RPG с упором на выбор игрока, команду спутников и последствия принимаемых решений.

Релиз The Expanse: Osiris Reborn ожидается в 2027 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Точная дата выхода пока не объявлена.