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The Expanse: Osiris Reborn Весна 2027
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
8.5 200 оценок

Атмосфера The Expanse: Osiris Reborn раскрывается в новой музыкальной теме главного меню

monk70 monk70

Студия Owlcat Games представила новую композицию из своей будущей научно-фантастической RPG The Expanse: Osiris Reborn. Разработчики опубликовали главную музыкальную тему меню под названием Out of the Gravity Well, позволяя поклонникам уже сейчас окунуться в атмосферу игры.

По словам авторов, именно главное меню становится первым шагом в знакомстве с миром игры, а композиция призвана задать настроение ещё до начала прохождения. Автором музыкальной темы выступил композитор Павел Перепелица.

Публикация саундтрека стала очередной возможностью познакомиться с художественным стилем The Expanse: Osiris Reborn, действие которой разворачивается во вселенной популярной научно-фантастической франшизы «Пространство». Игра создаётся как сюжетная RPG с упором на выбор игрока, команду спутников и последствия принимаемых решений.

Релиз The Expanse: Osiris Reborn ожидается в 2027 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Точная дата выхода пока не объявлена.

Трейлеры 9
22
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
QuerulousLytton

Есть у меня одна претензия...Разве музыкальная тема меню не должна зацикливаться (заканчиваться собственным началом)? Тут она в конце просто идет на убыль.

2
RuddyNostroph

Впечатляет. До мурашек!

1
Рикочико

Для первой 3D RPG студии, дата анонса и релиза имеют уж слишком короткий промежуток времени.