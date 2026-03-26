Авторы The Expanse: Osiris Reborn раскрыли спутников, которые готовы поговорить на откровенные темы и пойти на задание

Студия Owlcat Games, подарившая изометрические хиты Pathfinder и Warhammer 40,000: Rogue Trader, делает смелый шаг на территорию высокобюджетных экшенов от третьего лица. Их новая RPG — The Expanse: Osiris Reborn — уже сейчас заставляет журналистов проводить параллели с культовой серией Mass Effect. И главная точка соприкосновения кроется не в космическом сеттинге, а в проработанных компаньонах, готовых делиться тайнами и помогать в бою.

Портал PC Gamer опубликовал первый взгляд на команду наемников, с которой главному герою предстоит бороздить галактику вселенной «Пространства». Главный вызов для авторов заключался в сеттинге: это суровая, «твердая» научная фантастика, где нет магии, инопланетных рас или суперспособностей, поэтому уникальность напарников строится исключительно на их характерах, бэкграунде и тактическом снаряжении.

Спутники The Expanse: Osiris Reborn:

Джей (J) — Старший помощник: Ваш идентичный близнец. Внешность и пол Джея автоматически подстраиваются под вашего кастомного персонажа, но характер у него свой — он импульсивен, но предельно лоялен.

Тео (Teo) — Врач: Громкий боевой медик, потерявший лицензию на Земле еще до клятвы Гиппократа. В бою агрессивен благодаря тяжелой броне и экспериментальным стимуляторам.

Реджина (Regina) — Офицер связи: Снайпер и эксперт по внедрению со скрытными мотивами и загадочным прошлым.

Алиша (Aleesha) — Специалист по радиоэлектронной борьбе: Салли корпоративной жизни ради сложных задач хакер, вооруженная боевыми дронами.

Полли (Polly) — Корабельная девушка: Молодая и оптимистичная представительница Астероидного Пояса (Belter), мечтающая о великих свершениях и поливающая врагов огнем на подавление.

Майкл (Michael) — Стрелок: Разочарованный военный ООН с тяжелым прошлым. В бою полагается на щит и наплечную автопушку.

Зафар (Zafar) — Механик: Спокойный инженер с душой поэта, использующий турели и ЭМИ-гранаты для выведения из строя экипировки врагов.

Каждый спутник обладает не только собственной сюжетной линией - квестами на лояльность, но и уникальным классом для взаимодействия с окружением. Например, навык Точность позволяет подорвать бочку или обрушить конструкцию на голову врагам, Подрыв уничтожает укрытия противника, Malfunction ломает электронику, а Cyber-attack взламывает системы базы и заставляет их атаковать бывших хозяев.