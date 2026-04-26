Бета версия игры The Expanse: Osiris Reborn взломана

22 Апреля на торрент трекерах появилась Portable версия беты The Expanse: Osiris Reborn.Она включает в себя вторую миссию в игре и, безусловно, содержит спойлеры. Но есть и хорошие новости: т.к. эта миссия находится в самом начале игры, то если вы что-то и заспойлерите себе, то немного.
Что же в бете?
- одна миссия из игры целиком;
- 4 варианта главного героя (редактора персонажей в бете пока еще нет);
- один компаньон, ваш близнец Джей, который будет помогать вам в бою;
- 8 разновидностей огнестрельного оружия, из которых вы сможете пострелять;
- 9 способностей (вам нужно будет экипировать соответствующий гаджет, чтобы использовать эти способности в бою);
- Зафар, который вскоре присоединится к вашей команде;
- куча врагов, которые вам совсем не рады;
- Один очень важный выбор, но, как у нас принято, вселенная вам не скажет, правильно ли вы поступили.
- Бета займет 1-2 часа, в зависимости от того, сколько времени вы потратите на общение с различными персонажами и изучение местности.
За доступ к бета-версии благодарность Lopsider.
Взломана была еще 23 апреля. Давно прошел ее, из плюсов - похожа на Mass Effect3. Все остальное минусы - графика именно 3 части, в наши дни она устарела, камера из укрытий постоянно улетает вверх, микрофризы на 3070, игра сама в себя играет. Я специально не жму кнопку, чтобы новые враги не пришли, лутаюсь, игра сама ее нажимает спустя время просто так. Игру еще очень сильно нужно доделывать. Прошел менее, чем за час.
Собственно, игра выглядит как визуально более совершенная и обросшая новыми механиками Mass Effect. Многообещающе
Любопытно, надо будет попробовать.