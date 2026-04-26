Бета версия игры The Expanse: Osiris Reborn взломана

22 Апреля на торрент трекерах появилась Portable версия беты The Expanse: Osiris Reborn.Она включает в себя вторую миссию в игре и, безусловно, содержит спойлеры. Но есть и хорошие новости: т.к. эта миссия находится в самом начале игры, то если вы что-то и заспойлерите себе, то немного.

Что же в бете?

одна миссия из игры целиком;

4 варианта главного героя (редактора персонажей в бете пока еще нет);

один компаньон, ваш близнец Джей, который будет помогать вам в бою;

8 разновидностей огнестрельного оружия, из которых вы сможете пострелять;

9 способностей (вам нужно будет экипировать соответствующий гаджет, чтобы использовать эти способности в бою);

Зафар, который вскоре присоединится к вашей команде;

куча врагов, которые вам совсем не рады;

Один очень важный выбор, но, как у нас принято, вселенная вам не скажет, правильно ли вы поступили.

Бета займет 1-2 часа, в зависимости от того, сколько времени вы потратите на общение с различными персонажами и изучение местности.

За доступ к бета-версии благодарность Lopsider.