Бета-версия The Expanse Osiris Reborn привлекла 20 000 игроков

Компания Owlcat Games опубликовала новые подробности о продолжающемся бета-тестировании The Expanse: Osiris Reborn для основателей. С момента запуска 22 апреля более 20 000 игроков уже исследовали станцию Пинквотер.
В связи с этим студия выпустила новый статистический трейлер, а также дополнительную информацию о запланированных улучшениях, основанных на отзывах сообщества.
Ключевые статистические данные бета-тестирования:
- Более 21 000 игроков
- Примерно два с половиной года общего игрового времени
- Около 125 дней, проведённых в открытом космосе
- Более 60 миллионов выпущенных пуль
- Примерно 2,8 миллиона попаданий в голову
Особенно популярной оказалась специализация офицера, которую, по данным Owlcat, выбрали более 60 процентов игроков. Сражения, по-видимому, оставили свой след: утверждается, что в космосе сейчас плавает более 380 000 тел.
В дополнение к статистике, Owlcat Games также опубликовала предварительные результаты отзывов сообщества. По словам студии, особенно хорошо были приняты следующие аспекты:
- атмосфера
- механика шутера от третьего лица
- космические сражения
- и общее оформление игры
Сражения в открытом космосе, в частности, пользовались большой популярностью у игроков.
Несмотря на положительные отзывы, во время бета-тестирования были высказаны некоторые критические замечания. Игроки, по-видимому, часто критиковали озвучку главного героя и его брата. С тех пор Owlcat подтвердила, что активно ищет новых актёров озвучки для обеих ролей. Кроме того, планируются дальнейшие улучшения:
- анимации
- боевой системы
- общего улучшения игрового процесса
- технических аспектов
Игроки по-прежнему могут получить доступ к бета-версии для основателей. Для этого им необходимо приобрести либо Miller's Pack, либо Collector's Edition на официальном сайте. По информации Owlcat, бета-версия будет активна до финального релиза игры.
В настоящее время релиз The Expanse: Osiris Reborn запланирован на весну 2027 года для PS5, Xbox Series X/S и ПК в Steam, Epic Games Store, GOG.
Трешак какой-тол. Нет никакой веры в то, что игра будет нормальная.
Неплохая была, есть шенс на успех....
Глянул видео по игре от разрабов и понял, что это просто пародия на МЕ - вот буквально во всём кроме стилистика мира, который разумеется из вселенной The Expanse.
p.s. есть еще и кринж как например торчащая из за укрытия голова гиганта (местные обитатели низкой гравитации), в которую стреляй не хочу ))
А чел с IXBT еще и добавил к этому что у них нет аутентичного акцента, как было в книгах и сериале.
Короче либо переделывают либо будет провал.
