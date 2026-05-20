The Expanse: Osiris Reborn Весна 2027
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
8.5 189 оценок

Бета-версия The Expanse Osiris Reborn привлекла 20 000 игроков

monk70 monk70

Компания Owlcat Games опубликовала новые подробности о продолжающемся бета-тестировании The Expanse: Osiris Reborn для основателей. С момента запуска 22 апреля более 20 000 игроков уже исследовали станцию ​​Пинквотер.

В связи с этим студия выпустила новый статистический трейлер, а также дополнительную информацию о запланированных улучшениях, основанных на отзывах сообщества.

Ключевые статистические данные бета-тестирования:

  • Более 21 000 игроков
  • Примерно два с половиной года общего игрового времени
  • Около 125 дней, проведённых в открытом космосе
  • Более 60 миллионов выпущенных пуль
  • Примерно 2,8 миллиона попаданий в голову

Особенно популярной оказалась специализация офицера, которую, по данным Owlcat, выбрали более 60 процентов игроков. Сражения, по-видимому, оставили свой след: утверждается, что в космосе сейчас плавает более 380 000 тел.

В дополнение к статистике, Owlcat Games также опубликовала предварительные результаты отзывов сообщества. По словам студии, особенно хорошо были приняты следующие аспекты:

  • атмосфера
  • механика шутера от третьего лица
  • космические сражения
  • и общее оформление игры

Сражения в открытом космосе, в частности, пользовались большой популярностью у игроков.

Несмотря на положительные отзывы, во время бета-тестирования были высказаны некоторые критические замечания. Игроки, по-видимому, часто критиковали озвучку главного героя и его брата. С тех пор Owlcat подтвердила, что активно ищет новых актёров озвучки для обеих ролей. Кроме того, планируются дальнейшие улучшения:

  • анимации
  • боевой системы
  • общего улучшения игрового процесса
  • технических аспектов

Игроки по-прежнему могут получить доступ к бета-версии для основателей. Для этого им необходимо приобрести либо Miller's Pack, либо Collector's Edition на официальном сайте. По информации Owlcat, бета-версия будет активна до финального релиза игры.

В настоящее время релиз The Expanse: Osiris Reborn запланирован на весну 2027 года для PS5, Xbox Series X/S и ПК в Steam, Epic Games Store, GOG.

Комментарии:  9
lostpisec

Трешак какой-тол. Нет никакой веры в то, что игра будет нормальная.

Truth85

Неплохая была, есть шенс на успех....

Krendelll

Глянул видео по игре от разрабов и понял, что это просто пародия на МЕ - вот буквально во всём кроме стилистика мира, который разумеется из вселенной The Expanse.

p.s. есть еще и кринж как например торчащая из за укрытия голова гиганта (местные обитатели низкой гравитации), в которую стреляй не хочу ))
А чел с IXBT еще и добавил к этому что у них нет аутентичного акцента, как было в книгах и сериале.

Короче либо переделывают либо будет провал.

ПтирЯ

Платить совокотам за тестирование? Лол.

WerGC

намного больше,лежит на торрентах

