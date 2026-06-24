Больше, чем предыстория: студия Owlcat Games раскрыла систему происхождения в The Expanse: Osiris Reborn

Студия Owlcat Games официально представила подробный разбор системы происхождения персонажей для своей грядущей ролевой игры The Expanse: Osiris Reborn.

Мы разработали происхождения, чтобы дать вам определенное место в этом мире и свободу самовыражения, чтобы вы могли стать полноправным соавтором собственной истории.

При создании героя пользователям предстоит выбрать один из трёх вариантов: землянин, марсианин или астер. Этот выбор даст уникальные бонусы к навыкам исследования, стартовое снаряжение, особый внешний вид брони, а также напрямую повлияет на внешность протагониста и его близнеца Джея.

Прошлое персонажа будет постепенно раскрываться через диалоги, при этом окружающие начнут динамически реагировать на прошлые решения игрока. Место рождения предопределит отношение ключевых фракций вроде ООН, ФМРК и АВП, обострившееся после уничтожения ледовоза «Кентербери». Напряжённость между Землёй и Марсом вынудит игроков искать помощи у своих корней, проходя уникальные квестовые цепочки для завоевания доверия.

Происхождение откроет массу эксклюзивного контента: астеры получат верную подругу на Церере и знание местных обычаев, земляне сохранят контакты на Луне, а марсиане станут единственными, кому разрешат посадку на Марс. Разработчики с десятилетним опытом создания ролевых игр подчеркнули, что укрепление связей сыграет огромную роль на поздних этапах. Система создана ради предоставления фанатам полной свободы самовыражения и отыгрыша.

Мы в Owlcat Games вот уже 10 лет делаем ролевые игры и прекрасно понимаем, как важно иметь возможность отыгрывать именно того персонажа, которого хочется.

Ожидаемый научно-фантастический проект выйдет одновременно на ПК и консолях текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X|S.