"Это все еще игра Owlcat": в The Expanse: Osiris Reborn обещают сильное повествование, проработанных спутников и выборы

Owlcat Games, известная по хитам вроде Pathfinder: Wrath of the Righteous и Warhammer 40,000: Rogue Trader, сделала решительный шаг в новое для себя измерение - вид от третьего лица и экшен. В эксклюзивном интервью Gamingbolt игровой дизайнер Леонид Расторгуев рассказал, как студия переносит свою фирменную ДНК в мрачный и научно-обоснованный мир "Экспансии", и почему поклонникам не стоит бояться перемен.
Для Owlcat переход к 3D-экшену с видом от третьего лица - смена парадигмы. Однако, по словам Расторгуева, именно вселенная "Экспансии" идеально подходит для этого шага.
У '"Экспансии" богатая и многослойная вселенная с огромным количеством деталей. Сериал задал сильный кинематографичный тон, и это превращает игру в естественного кандидата на роль action-RPG. Но не волнуйтесь, это все еще игра Owlcat в своей основе: наше отношение к повествованию, выбору и последствиям никуда не делось. Мы не пересказываем сюжет книг, а расширяем вселенную.
Главная головная боль разработчиков - научная достоверность оригинала. В мире "Экспансии" нет силовых полей, антигравитации или лазерных мечей.
Каждую способность и снаряжение приходится оправдывать через существующие или вероятные технологии. Это сужает дизайн-пространство, но сохраняет аутентичность.
Создатели также ловко обходят проблему экипажа Росинанта (Холден и остальные). Действие игры происходит параллельно событиям сериала, но игрок - не спаситель вселенной, а наемник корпорации Pinkwater Security, который видит лишь "отголоски" подвигов главных героев.
Наша цель - сделать историю игрока значимой, но не затмевать арку Холдена и не противоречить канону.
Поклонники обрадуются: в игре появятся Крисьен Авасарала, Фред Джонсон и Камина Драммер. Однако новички не почувствуют себя ущемленными.
Мы показываем этих персонажей с точки зрения обычного человека в мире "Экспансии". Новичок поймет контекст, а фанат заметит отсылки. Например, трансляция Холдена о гибели "Кентербери" была видна во всей системе - это якорь, не требующий знания всех книг.
Что касается геймплея, из старых игр Owlcat мигрировали два краеугольных камня: система "выбор и последствия" и проработанные компаньоны. Причем компаньоны теперь важны вдвойне: даже те, кто не входит в активное боевое звено из двух человек, помогают на брифингах, дают советы и влияют на миссии.
Сюжет завязывается на таинственных отношениях с братом-близнецом. Разработчики хранят интригу, но подтверждают, что это "эмоциональный якорь истории", который игрок может выстраивать сам - от теплой привязанности до холодного прагматизма. Роль игрока (капитан с Земли, Марса или Пояса) серьезно влияет на диалоги, доступные квесты и реакцию фракций.
Ваше происхождение формирует мотивацию и то, как вас встретят в ключевых узлах системы.
Релиз The Expanse: Osiris Reborn ожидается через год. Закрытое бета-тестирование уже помогает студии расставлять приоритеты в доработках. "Мы читаем все отзывы", - заверили в Owlcat.
хрен с ним с Pathfinder: Wrath of the Righteous ... хрен с ним Pathfinder 3/Warhammer 40,000: Rogue Trader(хотя ваахи там то и нет... )
пространстро так вообще ужас
мрачный мир "экспансии"? ну не была она мрачной может немного жесткой да но мрачной нет чтобы примерно выдавать как какойто соус или dead space вот то да мрачно... а експансия это утомительно и скучно до тех пор пока движ не начнется это как если бы в скайриме 70 процентов была бы бюрократия/политика 20 бои и 5 постельные сцены и 5 конфликты с напарниками .... или как описание одной из магия и мечем непомню какая часть но там было что то "погрузитесь в политические интриги...и тд и тп" и сразу такой да ну нафик скуката какаято...
С большим предвкушение жду эту игру! Пространство прям нереально сильно зацепило. Та самая научная фантастика по которой соскучился обычный, что читатель, что игрок. Плюс мир детально описан от разных фракций, до атмосферы и чувств к разным социальным группам. С таким материалом легче работать. А уже одна только Регина собой затмевает большую часть повесточных женщин от западных проектов.
Значит: море багов, поломанные билды и многое другое
По бете неплохая игра должна получиться