"Это все еще игра Owlcat": в The Expanse: Osiris Reborn обещают сильное повествование, проработанных спутников и выборы

Owlcat Games, известная по хитам вроде Pathfinder: Wrath of the Righteous и Warhammer 40,000: Rogue Trader, сделала решительный шаг в новое для себя измерение - вид от третьего лица и экшен. В эксклюзивном интервью Gamingbolt игровой дизайнер Леонид Расторгуев рассказал, как студия переносит свою фирменную ДНК в мрачный и научно-обоснованный мир "Экспансии", и почему поклонникам не стоит бояться перемен.

Для Owlcat переход к 3D-экшену с видом от третьего лица - смена парадигмы. Однако, по словам Расторгуева, именно вселенная "Экспансии" идеально подходит для этого шага.

У '"Экспансии" богатая и многослойная вселенная с огромным количеством деталей. Сериал задал сильный кинематографичный тон, и это превращает игру в естественного кандидата на роль action-RPG. Но не волнуйтесь, это все еще игра Owlcat в своей основе: наше отношение к повествованию, выбору и последствиям никуда не делось. Мы не пересказываем сюжет книг, а расширяем вселенную.

Главная головная боль разработчиков - научная достоверность оригинала. В мире "Экспансии" нет силовых полей, антигравитации или лазерных мечей.

Каждую способность и снаряжение приходится оправдывать через существующие или вероятные технологии. Это сужает дизайн-пространство, но сохраняет аутентичность.

Создатели также ловко обходят проблему экипажа Росинанта (Холден и остальные). Действие игры происходит параллельно событиям сериала, но игрок - не спаситель вселенной, а наемник корпорации Pinkwater Security, который видит лишь "отголоски" подвигов главных героев.

Наша цель - сделать историю игрока значимой, но не затмевать арку Холдена и не противоречить канону.

Поклонники обрадуются: в игре появятся Крисьен Авасарала, Фред Джонсон и Камина Драммер. Однако новички не почувствуют себя ущемленными.

Мы показываем этих персонажей с точки зрения обычного человека в мире "Экспансии". Новичок поймет контекст, а фанат заметит отсылки. Например, трансляция Холдена о гибели "Кентербери" была видна во всей системе - это якорь, не требующий знания всех книг.

Что касается геймплея, из старых игр Owlcat мигрировали два краеугольных камня: система "выбор и последствия" и проработанные компаньоны. Причем компаньоны теперь важны вдвойне: даже те, кто не входит в активное боевое звено из двух человек, помогают на брифингах, дают советы и влияют на миссии.

Сюжет завязывается на таинственных отношениях с братом-близнецом. Разработчики хранят интригу, но подтверждают, что это "эмоциональный якорь истории", который игрок может выстраивать сам - от теплой привязанности до холодного прагматизма. Роль игрока (капитан с Земли, Марса или Пояса) серьезно влияет на диалоги, доступные квесты и реакцию фракций.

Ваше происхождение формирует мотивацию и то, как вас встретят в ключевых узлах системы.

Релиз The Expanse: Osiris Reborn ожидается через год. Закрытое бета-тестирование уже помогает студии расставлять приоритеты в доработках. "Мы читаем все отзывы", - заверили в Owlcat.