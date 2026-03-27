The Expanse: Osiris Reborn Весна 2027
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.6 148 оценок

Фанаты Mass Effect уже в восторге: The Expanse: Osiris Reborn сравнивают с "идеальной новой частью"

butcher69 butcher69

После презентации Xbox Partner Preview внимание игроков неожиданно перешло к The Expanse: Osiris Reborn. Многие поклонники Mass Effect считают, что именно этот проект может скрасить ожидание новой части культовой космической RPG.

В соцсетях игроки активно делятся впечатлениями. Один из пользователей назвал Osiris Reborn своей «новой одержимостью», а другой заявил, что игра выглядит «самым близким к идеальной Mass Effect 5». Особенно положительно отреагировали фанаты как самой трилогии Mass Effect, так и сериала Пространство, на котором основан проект.

Разработкой занимается Owlcat Games — студия, уже зарекомендовавшая себя в жанре RPG благодаря таким играм, как Pathfinder: Wrath of the Righteous и Warhammer 40,000: Rogue Trader. Поклонники надеются, что опыт команды в создании глубоких персонажей и компаньонов поможет Osiris Reborn приблизиться к атмосфере классических космических RPG.

Новая часть Mass Effect всё ещё находится в разработке, но конкретных подробностей от BioWare пока нет. На этом фоне The Expanse: Osiris Reborn может стать одной из самых ожидаемых научно-фантастических игр ближайших лет.

Fastick Fastick

Не знаю что они там родят но визуально и геймплейно выглядит хуже чем трилогия массэффекта)
Все блеклое ,вторичное ,убогое. Ну и повесточка как вишенка на торте.

Stalker608

При чем по факту это проект уровня оутер ворлдс или абобы по бюджету. Вот что значит выложится на все сто, а не « мы просто хотим занять свою нишу»

Гамер132

Жаль выходит через год

era aoi

Ох, зная совкотов будут баги и духота

askazanov

Пускай мечтают ))) мечтать не вредно)

