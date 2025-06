Игроки The Expanse: Osiris Reborn встретят знакомые лица из сериала

Owlcat Games анонсировала The Expanse: Osiris Reborn, научно-фантастическую ролевую игру от третьего лица во вселенной телесериала The Expanse, готовящуюся к выходу для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam, Epic, GOG). Игра создается в партнерстве с Alcon Interactive Group, продюсерской компанией The Expanse. Дата релиза не сообщается.

Игра явно вдохновлена Mass Effect. Продюсер игрового дизайна Юлия Черненко заявила: "Оригинальная трилогия Mass Effect была абсолютным вдохновением для команды... Многие из нас впервые сыграли в нее в подростковом возрасте, и она оставила неизгладимое впечатление".

The Expanse: Osiris Reborn - это оригинальная история, которая значительно расширяет мир The Expanse, показанный в телесериале и романах. По словам Owlcat, игроки встретят знакомые лица из сериала, так как некоторые актеры вернутся к своим ролям, хотя какие именно, не уточняется.

Креативный директор Owlcat Александр Мишулин:

Мы давно мечтали создать научно-фантастическую ролевую игру такого масштаба, и The Expanse - идеальная вселенная для воплощения этой идеи в жизнь. Это мир, основанный на реализме и сложности, идеально подходящий для того, чтобы рассказать историю так, как мы любим - зрело и с характером, где ваш выбор действительно имеет значение. Мы рады принести этот новый опыт нашим игрокам и с нетерпением ждем возможности поделиться новыми подробностями, особенно зная, сколько вопросов возникнет у наших поклонников.