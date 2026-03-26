Космическая RPG The Expanse: Osiris Reborn обзавелась окном релиза и геймплейным трейлером

Во время сегодняшней презентации Xbox Partner Preview студия Owlcat Games представила первый геймплейный трейлер The Expanse: Osiris Reborn — экшен-RPG, напоминающий серию Mass Effect. Этот ролик наконец-то позволил ближе познакомиться с системой боя, исследованием и игровыми механиками в условиях невесомости.

Разработчики также сообщили, что закрытая бета-версия игры стартует уже 22 апреля 2026 года. Тестирование будет доступно на ПК (Steam), а также на консолях Xbox Series X/S и PlayStation 5 для игроков, которые приобретут Коллекционное издание или Пакет Миллера через официальный сайт игры.

Судя по информации, предоставленной разработчиками, бета-тестирование позволит опробовать фрагмент кампании, действие которого разворачивается вскоре после событий на Эросе. Игроки войдут в роль наемника Pinkwater Security (разработчики предложат возможность выбора между мужским персонажем с Земли и женским персонажем из Пояса астероидов) и окажутся на отдаленной космической станции, где:

опробуют систему боя и развития персонажа;

испытают на себе передвижение в условиях невесомости;

примут диалоговые решения, влияющие на ход событий.

Owlcat подчеркнула, что отзывы игроков, полученные в ходе тестирования, помогут доработать финальную версию игры.