Космическая RPG The Expanse: Osiris Reborn обзавелась окном релиза и геймплейным трейлером

Во время сегодняшней презентации Xbox Partner Preview студия Owlcat Games представила первый геймплейный трейлер The Expanse: Osiris Reborn — экшен-RPG, напоминающий серию Mass Effect. Этот ролик наконец-то позволил ближе познакомиться с системой боя, исследованием и игровыми механиками в условиях невесомости.
Разработчики также сообщили, что закрытая бета-версия игры стартует уже 22 апреля 2026 года. Тестирование будет доступно на ПК (Steam), а также на консолях Xbox Series X/S и PlayStation 5 для игроков, которые приобретут Коллекционное издание или Пакет Миллера через официальный сайт игры.
Судя по информации, предоставленной разработчиками, бета-тестирование позволит опробовать фрагмент кампании, действие которого разворачивается вскоре после событий на Эросе. Игроки войдут в роль наемника Pinkwater Security (разработчики предложат возможность выбора между мужским персонажем с Земли и женским персонажем из Пояса астероидов) и окажутся на отдаленной космической станции, где:
- опробуют систему боя и развития персонажа;
- испытают на себе передвижение в условиях невесомости;
- примут диалоговые решения, влияющие на ход событий.
Owlcat подчеркнула, что отзывы игроков, полученные в ходе тестирования, помогут доработать финальную версию игры.
ну и хрень
ля сидели они на одном стуле Pathfinder: Kingmaker так бы и сидели ...
ps кто не в курсе вы так в патхфиндер и играете(и новая игра по вахе тоже)
Exodus на минималках. За красивую девку спасибо
пока что выглядит классно, надеюсь не обделаются. Вселенная Экспансии очень неплоха
по лучше исхода
Ничего не понятно, но красиво.