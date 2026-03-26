The Expanse: Osiris Reborn Весна 2027
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.6 144 оценки

Космическая RPG The Expanse: Osiris Reborn обзавелась окном релиза и геймплейным трейлером

Procy_on Procy_on

Во время сегодняшней презентации Xbox Partner Preview студия Owlcat Games представила первый геймплейный трейлер The Expanse: Osiris Reborn — экшен-RPG, напоминающий серию Mass Effect. Этот ролик наконец-то позволил ближе познакомиться с системой боя, исследованием и игровыми механиками в условиях невесомости.

Разработчики также сообщили, что закрытая бета-версия игры стартует уже 22 апреля 2026 года. Тестирование будет доступно на ПК (Steam), а также на консолях Xbox Series X/S и PlayStation 5 для игроков, которые приобретут Коллекционное издание или Пакет Миллера через официальный сайт игры.

Судя по информации, предоставленной разработчиками, бета-тестирование позволит опробовать фрагмент кампании, действие которого разворачивается вскоре после событий на Эросе. Игроки войдут в роль наемника Pinkwater Security (разработчики предложат возможность выбора между мужским персонажем с Земли и женским персонажем из Пояса астероидов) и окажутся на отдаленной космической станции, где:

  • опробуют систему боя и развития персонажа;
  • испытают на себе передвижение в условиях невесомости;
  • примут диалоговые решения, влияющие на ход событий.

Owlcat подчеркнула, что отзывы игроков, полученные в ходе тестирования, помогут доработать финальную версию игры.

Alex40001

ну и хрень

ля сидели они на одном стуле Pathfinder: Kingmaker так бы и сидели ...

ps кто не в курсе вы так в патхфиндер и играете(и новая игра по вахе тоже)

Кот Миша

Exodus на минималках. За красивую девку спасибо

w_temptation

пока что выглядит классно, надеюсь не обделаются. Вселенная Экспансии очень неплоха

WerGC

по лучше исхода

sa1958

Ничего не понятно, но красиво.

