Космос открыт для исследования: стартовала закрытая бета The Expanse: Osiris Reborn

Студия Owlcat Games объявила о запуске закрытого бета-тестирования The Expanse: Osiris Reborn. Испытать экшен-RPG уже можно на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam. Полноценный релиз запланирован на весну 2027 года.

Несмотря на статус «закрытой беты», формат ближе к раннему доступу: участвовать могут только владельцы специальных наборов, а само тестирование продлится вплоть до выхода игры. Разработчики намерены активно собирать отзывы и дорабатывать проект.

Действие разворачивается во вселенной «Пространства». Игрокам предстоит взять на себя роль наёмника, пережившего катастрофу на Эросе, собрать команду и противостоять корпорации Protogen. В центре внимания — сюжет, выборы и взаимодействие с напарниками.

В бета-версии доступны два происхождения персонажа и базовые специализации, а также исследование космической станции, диалоги и первые боевые столкновения. В финальной версии обещают больше вариантов развития и расширенную кастомизацию.

Owlcat Games подчеркивает, что текущая версия ещё далека от финальной, но уже даёт представление о масштабах и амбициях проекта.