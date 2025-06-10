Креативный директор The Expanse: Osiris Reborn раскрыл новые детали ролевой игры

Недавно анонсированная The Expanse: Osiris Reborn обещает быть крайне интересной, особенно для поклонников серии Mass Effect. Тем более что за ее создание отвечает студия Owlcat.

Недавно с креативным директором игры Александром Мишулиным провели интервью, где разработчик поделился множеством новой информации.

Osiris Reborn - это ролевая игра, действие которой разворачивается во вселенной The Expanse. Мишулин уточнил, что действие игры будет происходить во время событий первых двух книг, или - для фанатов сериала - первого, второго и половины третьего сезона. Мы встретим знакомые лица и посетим знакомые места, такие как Ганимед и Церера.

В игре мы не найдем традиционной системы классов, но различные стили игры предлагают больше свободы и частично определяются при создании персонажа. Интересно, что при создании героя мы фактически создадим двух персонажей одновременно. Вторым станет наш близнец, который будет выполнять функции нашего первого компаньона.

Owlcat делает очень большой акцент на компаньонах, даже больше, чем в предыдущих играх студии. У них есть свои характеры, цели и истории. Также в игре будет присутствовать романтика. Мы сможем брать с собой на задания двух персонажей, а остальные будут помогать нам с корабля. Игра не позволит нам менять их архетипы, но мы сможем адаптировать их навыки под наш стиль игры.

Игра предоставит свободу в выборе персонажа, но не будет доведена до крайности, и в этом плане она должна быть похожа на серию Mass Effect. Это позволит нам стать "добрым самаритянином" или "практичным, жадным прагматиком".

В Osiris Reborn будет полуоткрытый мир, центральным пунктом которого станет Церера. Именно там мы встретим большую часть персонажей. Сам сюжет не будет линейным и позволит нам посещать различные локации в любом порядке. Ожидается, что по продолжительности игра будет похожа на Clair Obscur: Expedition 33.

Вот еще несколько моментов из интервью:

последствия наших решений могут быть "хорошими, плохими и странными";

мы сможем ходить по стенам и потолкам с помощью магнитной обуви;

в игре будет реализован невесомый бой;

значительный упор сделан на политические интриги, показывающие хорошие и плохие качества человечества;

некоторые актеры из сериала вернутся к своим ролям.

The Expanse: Osiris Reborn выйдет на ПК и консолях PS5 и XSX/S. Дата выхода пока неизвестна.