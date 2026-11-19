19 ноября 2026 года разработчики ролевой игры The Expanse: Osiris Reborn (Owlcat Games) опубликовали в соцсетях пост, в котором поздравили Rockstar Games с эпическим запуском Grand Theft Auto 6.

К сообщению приложили атмосферный арт: члены отряда главгероя, Регина Марек и Зафар Хеджази, едут в машине на фоне звездного неба. Постер является отсылкой к популярному скриншоту с Лусией и Джейсоном.

Регина Марек - землянка, офицер по связям на корабле Gemini. В бою она снайпер и разведчица: носит легкую броню, использует сканер для маркировки целей и наносит огромный урон с дальних дистанций. Характер загадочный - любит рассказывать истории о прошлом, но никто не знает, насколько они правдивы. Бывшая корпоративная шпионка с широкими связями по всей Солнечной системе. Ее озвучивает Нола Клоп.

Зафар Хеджази - марсианин, механик Gemini. Спокойный, немногословный, иногда неожиданно поэтичный. В бою ставит турели и использует EMF-устройства, которые выводят из строя вражескую технику. Имеет военное прошлое и ушел с Марса в добровольную ссылку.

Пост получился легким и юмористическим: команда Owlcat показала любимых компаньонов в непривычной обстановке, пока все ждут полноценного релиза Osiris Reborn весной 2027 года.