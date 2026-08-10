"Она явно что-то задумала": новый персонаж The Expanse: Osiris Reborn уже разделил игроков

Owlcat Games снова решила напомнить о The Expanse: Osiris Reborn и показала концепт одного из персонажей игры. Загадочную женщину уже можно было заметить в предыдущих промо-материалах, однако теперь разработчики немного подробнее рассказали о её связи с главным героем.

По словам Owlcat Games, героиня преследует протагониста с момента его спасения после событий на Эросе. Причина, судя по всему, довольно прозаичная — главный герой мог угнать её корабль.

«Эта таинственная женщина преследует вас с тех пор, как вы чудом спаслись с Эроса. Возможно, ей не понравилось, что вы угнали её корабль?» — говорится в описании разработчиков.

Других подробностей о персонаже студия пока не раскрывает, поэтому остаётся только гадать, насколько важную роль она сыграет в истории. Зато её внешний вид уже успел вызвать обсуждение среди поклонников «Пространства».

Часть игроков положительно оценила работу художников и назвала броню персонажа впечатляющей. Однако нашлись и те, кому дизайн показался не слишком удачным для вселенной The Expanse.

Для игры по «Пространству» подобная реакция вполне ожидаема: поклонники привыкли к определённой визуальной стилистике вселенной и внимательно следят за тем, насколько новые элементы ей соответствуют. Впрочем, до релиза ещё достаточно времени, поэтому показанный концепт вполне может претерпеть изменения.

The Expanse: Osiris Reborn пока не получила точной даты выхода. Owlcat Games планирует выпустить игру во втором квартале 2027 года.