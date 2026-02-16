Owlcat Games намекает на политические интриги в The Expanse: Osiris Reborn

Студия Owlcat Games продолжает делиться новыми материалами по предстоящей научно-фантастической игре The Expanse: Osiris Reborn.

Разработчики представили концепт-арт и затронули тему политической составляющей вселенной. Как отметили авторы, серия The Expanse была бы неполной без ее знаменитых политических интриг. В связи с этим они намекнули, что даже скромному наемнику, за которого, предположительно, предстоит играть, возможно, придется столкнуться с сильными мира сего. Пока неясно, будет ли политический аспект реализован непосредственно в игровом процессе или останется лишь частью сюжетного повествования.

Релиз The Expanse: Osiris Reborn запланирован в 2027 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.