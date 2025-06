Owlcat Games наняла нескольких бывших разработчиков CD Projekt RED для работы над The Expanse: Osiris Reborn

The Expanse: Osiris Reborn, это совершенно другая игра по сравнению с тем, что Owlcat делала до сих пор (Pathfinder: Kingmaker, Pathfinder: Wrath of the Righteous и Warhammer 40,000: Rogue Trader, все из которых являются cRPG). Интересно, что студия наняла экспертов в области RPG от третьего лица, в том числе некоторых из CD Projekt RED:

Александр Мишулин: Это была часть процесса, когда мы находились на этапе пре-продакшена. Нам нужно было установить различные процессы. Это не сложно и не что-то очень особенное или необычный переход; это просто новый процесс создания новой игры. Также мы расширили нашу команду для этого проекта. Мы приветствовали новых членов команды из компаний, которые уже делали похожие игры, особенно из CD Projekt, так что мы опирались не только на наш собственный опыт и знания, но и на знания наших новых коллег, что очень помогло нам.

Говоря о выборе перейти на третье лицо, Мишулин добавил:

С самого первого этапа речь шла о создании игры от третьего лица, потому что "Пространство" — это история о людях. Мы хотим, чтобы вы больше связались с персонажами, главным героем и спутниками, и чтобы вы были погружены в этот очень приземленный, реалистичный научно-фантастический мир. Мы хотели показать вам это, и для этого нам нужно было сменить перспективу и сделать все более реалистичным и кинематографичным. Из-за этого мы перешли на третье лицо, и да, в начале мы немного опасались. Мы начали прототипировать и создали несколько арен для боев и исследований. Мы экспериментировали с разными подходами, как мы хотели, чтобы работала наша система укрытий, как мы хотели, чтобы работали наши враги. Только для боевых арен у нас в начале было шесть прототипов, чтобы основные элементы боя выглядели правильно.