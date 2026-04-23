Owlcat Games о критике бета-версии The Expanse: Osiris Reborn: "Для этого мы её и выпустили"

Вчера Owlcat Games открыла доступ к пробной версии своей предстоящей космической RPG The Expanse: Osiris Reborn.
Бета включает одну из вступительных миссий и доступна только владельцам расширенных изданий. В целом игроки и критики оценили бета-версию положительно, но указали на несколько проблем.
Чаще всего жаловались на озвучку мужской версии главного героя и некоторые диалоги. По мнению игроков, тон общения персонажа и его брата часто кажется неуместным, а голоса не подходят образам. При этом женскую версию протагониста и её сестру приняли гораздо теплее.
В ответ на критику представители Owlcat заявили, что ещё ничего не утверждено на 100%. По их словам, именно для сбора таких отзывов и была выпущена бета. Студия призвала игроков обязательно оставлять свои замечания, в том числе через специальный опросник.
Релиз The Expanse: Osiris Reborn запланирован на весну 2027 года, так что у разработчиков ещё есть время доработать проблемные места.
там ее полностью переделывать нужно клованы ля \
а то что это только кусок после начала то там делать и делать и года этого не хватит чтобы хоть как то в нормальный вид привести это
Если будут прислушиваться к конструктивной критике сообщества и улучшать, то может получится очень хорошо.
в иоге вырежут нахрен мужского ГГ и скажут что игрокам за мужика играть не понравилось
Кто как покупал издание и где? На оф сайте с ру картой оплаты нет, как и России в списке стран х)