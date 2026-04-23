Owlcat Games о критике бета-версии The Expanse: Osiris Reborn: "Для этого мы её и выпустили"

Вчера Owlcat Games открыла доступ к пробной версии своей предстоящей космической RPG The Expanse: Osiris Reborn.

Бета включает одну из вступительных миссий и доступна только владельцам расширенных изданий. В целом игроки и критики оценили бета-версию положительно, но указали на несколько проблем.

Чаще всего жаловались на озвучку мужской версии главного героя и некоторые диалоги. По мнению игроков, тон общения персонажа и его брата часто кажется неуместным, а голоса не подходят образам. При этом женскую версию протагониста и её сестру приняли гораздо теплее.

В ответ на критику представители Owlcat заявили, что ещё ничего не утверждено на 100%. По их словам, именно для сбора таких отзывов и была выпущена бета. Студия призвала игроков обязательно оставлять свои замечания, в том числе через специальный опросник.

Релиз The Expanse: Osiris Reborn запланирован на весну 2027 года, так что у разработчиков ещё есть время доработать проблемные места.