The Expanse: Osiris Reborn Весна 2027
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.6 170 оценок

Owlcat Games о критике бета-версии The Expanse: Osiris Reborn: "Для этого мы её и выпустили"

AceTheKing

Вчера Owlcat Games открыла доступ к пробной версии своей предстоящей космической RPG The Expanse: Osiris Reborn.

Бета включает одну из вступительных миссий и доступна только владельцам расширенных изданий. В целом игроки и критики оценили бета-версию положительно, но указали на несколько проблем.

Чаще всего жаловались на озвучку мужской версии главного героя и некоторые диалоги. По мнению игроков, тон общения персонажа и его брата часто кажется неуместным, а голоса не подходят образам. При этом женскую версию протагониста и её сестру приняли гораздо теплее.

В ответ на критику представители Owlcat заявили, что ещё ничего не утверждено на 100%. По их словам, именно для сбора таких отзывов и была выпущена бета. Студия призвала игроков обязательно оставлять свои замечания, в том числе через специальный опросник.

Релиз The Expanse: Osiris Reborn запланирован на весну 2027 года, так что у разработчиков ещё есть время доработать проблемные места.

12
13
Alex40001

там ее полностью переделывать нужно клованы ля \

а то что это только кусок после начала то там делать и делать и года этого не хватит чтобы хоть как то в нормальный вид привести это

AndralStormborn

Если будут прислушиваться к конструктивной критике сообщества и улучшать, то может получится очень хорошо.

malars0

в иоге вырежут нахрен мужского ГГ и скажут что игрокам за мужика играть не понравилось

Ds_Raider

Кто как покупал издание и где? На оф сайте с ру картой оплаты нет, как и России в списке стран х)

