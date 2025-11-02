Owlcat Games показала концепт Марса из The Expanse: Osiris Reborn

Студия Owlcat Games представила новый скриншот концепта Марса из будущей RPG The Expanse: Osiris Reborn. На изображении показана поверхность Красной планеты — одной из старейших внеземных колоний человечества, где суровые условия всё ещё не позволяют людям чувствовать себя в безопасности.
«Марс — четвёртая планета от Солнца и одна из старейших внеземных колоний человечества. Несмотря на масштабный проект терраформирования, красная планета остаётся негостеприимной, и выходить наружу можно только в защитном вакуумном костюме».
Как отмечают разработчики, этот концепт передаёт атмосферу изоляции и борьбы за выживание, которая станет ключевой частью игры.
- У вас есть проект?
- Лучше! У нас есть картинка проекта.
Невероятно содержательное сообщение от разрабов.
Скриншот с Марса показали, считай, что пол-игры уже пройдено.
Скриншот концепта? То есть это не скриншот игры и даже не концепт. Это скриншот концепта Карл!)
Это сильно). Должно быть они далеко продвинулись))).
Самая ожидаемая мной пока игра. Сериал очень зашёл, книги ещё не читал.