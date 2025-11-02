ЧАТ ИГРЫ
The Expanse: Osiris Reborn 2027 г.
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.6 128 оценок

Owlcat Games показала концепт Марса из The Expanse: Osiris Reborn

IKarasik IKarasik

Студия Owlcat Games представила новый скриншот концепта Марса из будущей RPG The Expanse: Osiris Reborn. На изображении показана поверхность Красной планеты — одной из старейших внеземных колоний человечества, где суровые условия всё ещё не позволяют людям чувствовать себя в безопасности.

«Марс — четвёртая планета от Солнца и одна из старейших внеземных колоний человечества. Несмотря на масштабный проект терраформирования, красная планета остаётся негостеприимной, и выходить наружу можно только в защитном вакуумном костюме».

Как отмечают разработчики, этот концепт передаёт атмосферу изоляции и борьбы за выживание, которая станет ключевой частью игры.

Комментарии:  4
Spillik

- У вас есть проект?
- Лучше! У нас есть картинка проекта.

10
Ивасик

Невероятно содержательное сообщение от разрабов.

Скриншот с Марса показали, считай, что пол-игры уже пройдено.

5
FRentertainment2

Скриншот концепта? То есть это не скриншот игры и даже не концепт. Это скриншот концепта Карл!)

Это сильно). Должно быть они далеко продвинулись))).

3
Gang Bangins

Самая ожидаемая мной пока игра. Сериал очень зашёл, книги ещё не читал.