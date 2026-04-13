Owlcat Games показала концепт музея освоения космоса из The Expanse: Osiris Reborn

Студия Owlcat Games поделилась новым материалом по своей будущей научно-фантастической RPG The Expanse: Osiris Reborn. В честь Дня космонавтики разработчики опубликовали тизерный концепт-арт, на котором показан музей истории освоения космоса, который игроки смогут посетить в игре.

По словам авторов, музей расположен в Ловелл-сити — одном из городов вселенной проекта. Экспозиция посвящена ключевым этапам выхода человечества за пределы Земли. Посетителям предложат увидеть, как люди впервые начали стремиться к звёздам, создавали космические технологии и основывали колонии на других планетах.

Разработчики подчеркнули, что День космонавтики напоминает о важном этапе в истории человечества — первом полёте человека в космос и начале масштабного исследования космического пространства. В мире The Expanse: Osiris Reborn эта тема получила особое отражение, поскольку сюжет игры связан с дальнейшим развитием космических экспедиций и жизнью в колониях Солнечной системы.

Пока концепт-арт служит лишь небольшим взглядом на атмосферу будущей игры и её окружение, однако он демонстрирует внимание разработчиков к деталям и лору вселенной. Музей, судя по описанию, станет одним из мест, где игроки смогут познакомиться с историей освоения космоса внутри игрового мира.

Точная дата выхода The Expanse: Osiris Reborn пока не объявлена. Игра создаётся как космическая экшен-RPG и уже доступна для добавления в список желаемого в Steam.