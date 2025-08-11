Owlcat Games показала новый концепт-арт The Expanse: Osiris Reborn

Owlcat Games поделилась новым концепт-артом из своей предстоящей экшен-RPG The Expanse: Osiris Reborn.
Кроме того, разработчики поделились любопытным фактом о планете Церера:
Изначально гравитация этой карликовой планеты составляла всего 0,028g, пока инженеры станции Тихо не раскрутили ее искусственно и гравитация не увеличилась до 0,3g. Теперь же людям, живущим на Церере, стало гораздо комфортнее.
Релиз The Expanse: Osiris Reborn запланирован на 2027 год на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Если планету какой либо чудо технологией раскрутить, то суммарно эффект гравитации уменьшится. Надеюсь, разработчики из поколения ЕГЭ продолжат радовать меня новыми откровениями в физике.
Они в любой момент могут объяснить, что во вселенной игры физика работает иначе. Но звучит это все, конечно, максимально бредово.
Во-первых, это скорее астероид чем планета. Во-вторых, это лор книги, разработчики игры тут не при чем. В третьих, по лору колония на Церере это комплекс шахт и пол там снаружи, а не к центру
Не, они просто все ходят по потолку и центробежная сила, ну знаешь.....
Кароч как посмотреть на ситуацию.
Ждём больше подробностей по игре.