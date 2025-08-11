ЧАТ ИГРЫ
The Expanse: Osiris Reborn 2027 г.
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица
8.5 93 оценки

Owlcat Games показала новый концепт-арт The Expanse: Osiris Reborn

AceTheKing AceTheKing

Owlcat Games поделилась новым концепт-артом из своей предстоящей экшен-RPG The Expanse: Osiris Reborn.

Кроме того, разработчики поделились любопытным фактом о планете Церера:

Изначально гравитация этой карликовой планеты составляла всего 0,028g, пока инженеры станции Тихо не раскрутили ее искусственно и гравитация не увеличилась до 0,3g. Теперь же людям, живущим на Церере, стало гораздо комфортнее.

Релиз The Expanse: Osiris Reborn запланирован на 2027 год на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии: 5
QuotableEnric

Если планету какой либо чудо технологией раскрутить, то суммарно эффект гравитации уменьшится. Надеюсь, разработчики из поколения ЕГЭ продолжат радовать меня новыми откровениями в физике.

4
Rey4rtRO

Они в любой момент могут объяснить, что во вселенной игры физика работает иначе. Но звучит это все, конечно, максимально бредово.

SavelevTema

Во-первых, это скорее астероид чем планета. Во-вторых, это лор книги, разработчики игры тут не при чем. В третьих, по лору колония на Церере это комплекс шахт и пол там снаружи, а не к центру

1
MAHAMAX

Не, они просто все ходят по потолку и центробежная сила, ну знаешь.....

Кароч как посмотреть на ситуацию.

SOLUS5678

Ждём больше подробностей по игре.