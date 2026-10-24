Owlcat Games показала скриншоты Цереры из The Expanse: Osiris Reborn

Owlcat Games опубликовала новые скриншоты The Expanse: Osiris Reborn, посвящённые Церере. Разработчики напоминают, что через доки астероида проходят корабли со всей Солнечной системы, а каждый прибывший приносит с собой собственную историю.

То, как Церера встретит игрока, будет зависеть от происхождения его персонажа и того, кем он решит стать. «Что привело бы вас сюда?» — задают вопрос авторы, предлагая задуматься о месте героя в мире игры.

The Expanse: Osiris Reborn — научно-фантастическая ролевая игра от Owlcat Games по вселенной «Пространства». Разработчики пока не раскрывают всех подробностей о том, как выбор происхождения и личности героя повлияет на его взаимодействие с Церерой.