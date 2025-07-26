Owlcat Games рассказала, чего ждать от The Expanse: Osiris Reborn

Owlcat Games, известная по ролевым играм Pathfinder и Warhammer 40,000: Rogue Trader, поделилась первыми крупными подробностями своего следующего проекта — The Expanse: Osiris Reborn. В отличие от предыдущих изометрических CRPG студии, новая игра будет экшен-RPG от третьего лица, разворачивающейся во вселенной «Пространства».

Креативный директор Александр Мишулин в интервью рассказал, что ключевым фокусом стала история и взаимодействие с компаньонами. Спутники сопровождают игрока на миссиях, принимают участие в бою, совершают собственные действия и постоянно комментируют происходящее. В игре также доступны романтические линии, хотя подробности пока держатся в секрете.

Классических ролевых архетипов не будет — вместо этого игрокам предложено самостоятельно формировать боевой стиль, подбирая оружие, способности и перки. Подход напоминает Soulslike не по сложности, а по ощущению — оружие и умения нужно подбирать под себя, опираясь на личный комфорт и тактику.

Игроки начнут игру как пара близнецов-наёмников, и смогут выбрать происхождение — с Марса, Земли или из Пояса. Это влияет на реакцию окружающих и открывает уникальные реплики и варианты развития событий. Однако со временем важнее станут не происхождение, а реальные действия — подход, максимально соответствующий духу «Пространства».

Сюжет развернётся параллельно первым двум книгам и сезонам сериала. Игроки побывают на Эросе, Церере и других знаковых локациях, переживут последствия уничтожения Кентербери и встретятся с такими организациями, как Протоген. Однако история будет оригинальной, с новыми персонажами и своей драмой.

Мишулин отметил, что в игре уделено большое внимание достоверности мира: сражения в невесомости, реалистичное поведение оружия, разгерметизация и атмосфера изоляции глубоко проработаны. При этом реализм не мешает геймплею — художественные решения помогают сохранить удобство и вовлечённость.

У игрока будет свой корабль, выступающий в роли базы и средства передвижения по Солнечной системе. На борту развернётся множество диалогов и сцен со спутниками, а само судно отражает реалии вселенной «Пространства» — с логичной планировкой и минималистичным sci-fi-дизайном.

По словам разработчиков, The Expanse: Osiris Reborn — это попытка создать личную, живую историю во вселенной, где политика, последствия и выбор неизбежны. Игра обещает передать дух оригинала, при этом предлагая игрокам совершенно новый взгляд на уже знакомый мир.