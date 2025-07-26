Owlcat Games рассказала, чего ждать от The Expanse: Osiris Reborn

Owlcat Games, известная по ролевым играм Pathfinder и Warhammer 40,000: Rogue Trader, поделилась первыми крупными подробностями своего следующего проекта — The Expanse: Osiris Reborn. В отличие от предыдущих изометрических CRPG студии, новая игра будет экшен-RPG от третьего лица, разворачивающейся во вселенной «Пространства».
Креативный директор Александр Мишулин в интервью рассказал, что ключевым фокусом стала история и взаимодействие с компаньонами. Спутники сопровождают игрока на миссиях, принимают участие в бою, совершают собственные действия и постоянно комментируют происходящее. В игре также доступны романтические линии, хотя подробности пока держатся в секрете.
Классических ролевых архетипов не будет — вместо этого игрокам предложено самостоятельно формировать боевой стиль, подбирая оружие, способности и перки. Подход напоминает Soulslike не по сложности, а по ощущению — оружие и умения нужно подбирать под себя, опираясь на личный комфорт и тактику.
Игроки начнут игру как пара близнецов-наёмников, и смогут выбрать происхождение — с Марса, Земли или из Пояса. Это влияет на реакцию окружающих и открывает уникальные реплики и варианты развития событий. Однако со временем важнее станут не происхождение, а реальные действия — подход, максимально соответствующий духу «Пространства».
Сюжет развернётся параллельно первым двум книгам и сезонам сериала. Игроки побывают на Эросе, Церере и других знаковых локациях, переживут последствия уничтожения Кентербери и встретятся с такими организациями, как Протоген. Однако история будет оригинальной, с новыми персонажами и своей драмой.
Мишулин отметил, что в игре уделено большое внимание достоверности мира: сражения в невесомости, реалистичное поведение оружия, разгерметизация и атмосфера изоляции глубоко проработаны. При этом реализм не мешает геймплею — художественные решения помогают сохранить удобство и вовлечённость.
У игрока будет свой корабль, выступающий в роли базы и средства передвижения по Солнечной системе. На борту развернётся множество диалогов и сцен со спутниками, а само судно отражает реалии вселенной «Пространства» — с логичной планировкой и минималистичным sci-fi-дизайном.
По словам разработчиков, The Expanse: Osiris Reborn — это попытка создать личную, живую историю во вселенной, где политика, последствия и выбор неизбежны. Игра обещает передать дух оригинала, при этом предлагая игрокам совершенно новый взгляд на уже знакомый мир.
Блин ,хоть бы не облажались. Это их первый крупный проект с видом от 3 лица, да еще и РПГ. Учитывая что Rogue Trader вышел крайне забагованным. А это был куда меньший проект. Я боюсь как бы это не пошло в еще худшую степень в более крупном проекте. Остается надеется на лучшее. Что они справятся, и мы получим еще одну крутую РПГ.
о ужас,как же ты жить наверное не сможешь,боишься прям,я фигею
У них каждая игра выходит багованой) поэтому чего лишний раз переживать) напильником доделают игру)
Так они справились с первой CRPG по Вахе40к и круто справились. А 3д, изометрия или 2д это уже тонкости. Чуваки умеют в сложные игры, несите бюджеты.
А ждать от этой игры не стоит очень многого! Скорее всего здесь будет та же история, что была с новой игрой про вампиров от бывших работников СД Проджект РЕД! Когда ее только анонсировали и показали первый трейлер, все писали кипятком и говорили, что это - шедевр, правильный Ведьмак 4 и прочие восхваления. А когда показали первый ГЕЙМПЛЕЙНЫЙ трейлер, все такие: А, да! Все ясно! А где шедевр? И т.д. Здесь, скорее всего, будет точно такая же ситуация.
и где связь?
В его больной голове.
Связь с чем?
переплюнули бы масс-дефекты было бы неплохо. я бы предпочёл чтоб подтянули движок и вернулись на голарион - там по пачфандеру приулючений размером с кингмейкер десятка три расписано. от сельской постарали до фаляутоподобных историй. от пирацкой вольницы до некромантии
по underrail чтото новостей не пишут, а там прям интересные вещи разрабы делают в духе длц экспедиция идеи!
Будем надеяться, что всё у них получиться.
посмотрел отличный сериал к игре готов
Жаль конечно, что не от 1го лица. Ну ладно.
то есть также как и в сериале проделать бреши из магнитных пушек ну ну...
попахивает Starfield 2.0 в хорошем смысле
Все ждут персонажа с фамилией Шепард.
Крайне желаю студии успеха. Давно хочется увидеть достойную RPG-шку от третьего лица в духе старых BioWare. С интересной историей, лором и разнообразными выборами. Ещё и в довольно интересном сеттинге "земного" Sci-Fi, куда пытался залететь Starfield, но что-то не особо вышло.
Понятное дело, что при таком крупном проекте могут быть проблемы. Плюс опыт в создании подобных игры у студии совершенно новый. Однако, надеюсь, всё будет нормально, либо в случае чего, быстро исправлено