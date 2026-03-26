Owlcat использует ИИ при разработке The Expanse Osiris Reborn, но "всё в финальной версии на 100% создано людьми"

Разработчик The Expanse: Osiris Reborn, компания Owlcat, известная созданием Pathfinder: Kingmaker, Pathfinder: Wrath of the Righteous и Warhammer 40K: Rogue Trader, подтвердила, что использует генеративный ИИ в процессе разработки научно-фантастической игры.

PR-менеджер Катарина Попп сказала:

Мы не используем его для создания каких-либо ресурсов, которые будут в игре. Мы используем его в основном для прототипирования, тестирования различных вариантов, создания заглушек. Все они будут заменены в конце.



Мы используем его в основном для тестирования технических аспектов. Например, чтобы посмотреть, как выглядит 2D-изображение в 3D, или изменить цвета так, чтобы они выглядели хорошо. Так что это в основном для того, чтобы быстрее вносить изменения. Но мы не используем его для написания сценариев, мы не используем ИИ для озвучивания, поэтому всё, что будет в финальной версии, будет на 100 процентов создано людьми.

Компания Owlcat сегодня объявила, что игра The Expanse: Osiris Reborn выйдет весной 2027 года на ПК, PlayStation и Xbox Series S/X, а в следующем месяце будет выпущена закрытая бета-версия для тех, кто оформил предварительный заказ игры. Она также будет доступна с первого дня в Game Pass Ultimate.