Owlcat похвастались 1 миллионом добавлений в списки желаемого The Expanse: Osiris Reborn

The Expanse: Osiris Reborn достигла важного рубежа — игру добавили в списки желаемого уже 1 миллион пользователей. Об этом сообщили разработчики из Owlcat Games, поблагодарив сообщество за поддержку и интерес к проекту.

Мы только что достигли огромной отметки: игра The Expanse: Osiris Reborn набрала 1 000 000 добавлений в список желаний. Честно говоря, нет ничего лучше, чем видеть, как проект, в который мы вкладываем всю душу, находит отклик у стольких из вас. Огромное спасибо за вашу веру в нас и поддержку нашей работы!

Миллион вишлистов — один из самых заметных индикаторов интереса аудитории к будущему релизу, особенно на этапе до выхода игры. Такие показатели не гарантируют коммерческий успех, но обычно сигнализируют о высокой узнаваемости проекта и сильном вовлечении сообщества.

Разработчики не объявили новых деталей релиза в этом сообщении, однако поблагодарили игроков за доверие и поддержку разработки.