Owlcat показала Ганимед и новое оружие в The Expanse: Osiris Reborn

Owlcat Games продолжает раскрывать детали The Expanse: Osiris Reborn и постепенно показывает, каким будет путешествие по вселенной игры. На этот раз разработчики поделились новыми тизерами, среди которых оказались модели оружия и одна из будущих локаций — Ганимед.

Особое внимание студия уделила марсианскому вооружению. По словам разработчиков, жители Марса в игре явно не собираются выбирать между эффектным внешним видом и смертоносностью: показанные образцы оружия сочетают оба качества и должны стать частью характерного визуального стиля фракции.

Куда интереснее выглядит информация о Ганимеде — спутнике Юпитера, который герои смогут посетить по ходу прохождения. Под зелёными куполами колонии скрываются старые туннели, проложенные прямо во льду. Температура поверхности здесь достигает примерно −160 °C, поэтому выход наружу без соответствующей защиты будет крайне опасным.

Однако Owlcat намекнула, что экстремальные условия Ганимеда станут не только частью атмосферы. Лёд и особенности окружающей среды игроки смогут использовать в бою. Разработчики пока не раскрывают конкретный механизм, но уже очевидно, что локации в Osiris Reborn рассчитывают сделать не просто красивыми декорациями, а частью игрового процесса.

Такой подход особенно хорошо вписывается в концепцию The Expanse: Osiris Reborn. Вместо одинаковых космических декораций игрокам обещают разные планеты и станции со своими условиями, архитектурой и возможностями для взаимодействия с окружением. Ганимед пока выглядит одним из самых любопытных примеров — здесь сама среда может оказаться дополнительным инструментом в руках игрока.

Точную дату выхода The Expanse: Osiris Reborn Owlcat Games пока не объявила. Релиз запланирован на второй квартал 2027 года, а игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.