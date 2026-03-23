Owlcat тизерят показ The Expanse: Osiris Reborn на грядущей презентации Xbox Partner Preview

The Expanse: Osiris Reborn будет представлена ​​более подробно во время Xbox Partner Preview 26 марта. А пока Owlcat Games порадовали нас коротким тизером.

В видеоролике показаны различные локации из научно-фантастической экшен-RPG от третьего лица. Мы возьмём на себя роль наёмника, цель которого — собрать команду для раскрытия заговора на поверхности астероида Эрос. У нас будет возможность настраивать своего главного героя и заключать союзы с различными персонажами.

The Expanse: Osiris Reborn выйдет на PS5, Xbox Series и ПК в неуказанную дату.