The Expanse: Osiris Reborn 2027 г.
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.6 141 оценка

Owlcat тизерят показ The Expanse: Osiris Reborn на грядущей презентации Xbox Partner Preview

monk70 monk70

The Expanse: Osiris Reborn будет представлена ​​более подробно во время Xbox Partner Preview 26 марта. А пока Owlcat Games порадовали нас коротким тизером.

В видеоролике показаны различные локации из научно-фантастической экшен-RPG от третьего лица. Мы возьмём на себя роль наёмника, цель которого — собрать команду для раскрытия заговора на поверхности астероида Эрос. У нас будет возможность настраивать своего главного героя и заключать союзы с различными персонажами.

The Expanse: Osiris Reborn выйдет на PS5, Xbox Series и ПК в неуказанную дату.

QueasyRush

третье лицо, а графон такой же убогий как и в пошаговой тактике их предыдущей по вахе, плюс напоминает убогие отечественные косморпг 2008 года

10
ОгурчикЮрец

Разрешаемость какая-то, ну посмотрим, что получится.

3
Laskaso

Подумал что опять про Olkon games...

Alex40001

тизер тизера ну это мощьно

ну допустим че как там вливаться будут вот например я книгу/и не читал а смотрел сериал и в сериале ну так там всякие плюшки показаны типа наса панк и прочей космической мишуры низкой гравитации плавные перелеты медленно летящие пули как в матрице... там хоть будет интересно?

6363

это мы ждем