Первый достойный наследник Mass Effect: журналисты довольны закрытой бетой The Expanse: Osiris Reborn

Почти десять лет фанаты научно-фантастических RPG ищут игру, которая залечила бы "дыру в душе" после окончания Mass Effect. Студия Owlcat Games, известная по Pathfinder и Warhammer 40,000: Rogue Trader, представила закрытую бета-версию The Expanse: Osiris Reborn, и первые впечатления прессы оказались позитивными. Корреспонденты RPGsite, GamingBolt, Eurogamer и Polygon опробовали демо и поделились деталями.

Сравнения с Mass Effect были неизбежны. В игре есть боевая система от третьего лица, основанная на способностях, сложные компаньоны, с которыми можно завести роман, и собственный корабль для путешествий по галактике. Разработчики из Owlcat прямо признают, что Mass Effect был для них источником вдохновения. Однако, как пишет RPGsite, Osiris Reborn удалось найти самый важный ингредиент формулы BioWare - ту самую "душу", которая делала игры BioWare особенными. Мир игры, и все что в нем находится, обладает ощущением предназначения. Это мир, в котором вам просто нравится находиться. Polygon вторит: игра не просто копирует старые наработки, а пытается развивать RPG-элементы Mass Effect в новых, осмысленных направлениях.

Хорошая новость для тех, кто не знаком со вселенной "Пространства". Журналист Eurogamer признается, что не смотрел сериал и не читал книги, но игра все равно была понятной. Разработчики из Owlcat специально подчеркивают, что знание первоисточника не обязательно - они объясняют события как через игровой процесс, так и через реакцию персонажей. Так что в игру можно смело погружаться даже без подготовки.

В демо-версии вашим напарником выступает брат или сестра-близнец главного героя в зависимости от выбранного пола. В полной версии игры в миссиях смогут участвовать до двух компаньонов одновременно. Боевая система, по мнению журналистов, требует доработки. RPGsite отмечает ощущение неточности или "ватности" в управлении, особенно в сравнении с эталонными шутерами. Перестрелки, как отмечает Polygon, заметно интенсивнее, чем в Mass Effect. Враги быстро перемещаются, активно фланкируют и не оставляют игрока в покое. В игре есть интересные механики: можно отдавать приказы союзникам, а также взаимодействовать с окружением - например, приказать напарнику выстрелить в трубу, чтобы вызвать взрывную волну. Особо выделяются бои в невесомости, где звук приглушенный, а враги после смерти улетают прочь. Вы носите не сверхпрочный костюм, а обычный громоздкий скафандр, что соответствует вселенной The Expanse.

В демо-версии доступны два класса - Офицер и Хакер - и два происхождения: Землянин и Астероидянин. Выбор влияет на диалоги и репутацию персонажа. Один из путей прохождения демо заканчивается тем, что всю станцию уничтожают ядерным взрывом.

Особый восторг вызывает внимание к деталям. На станции можно найти логи сотрудников с жалобами на еду в столовой или душераздирающие истории о том, как житель Земли не может привезти свою невесту с пояса астероидов к родителям из-за бюрократических преград.

Eurogamer обращает внимание на то, что Owlcat Games использовала генеративные ИИ-инструменты на этапе разработки, например для быстрого прототипирования 2D-изображений в 3D. Студия заверяет, что финальная версия игры на сто процентов будет создана людьми.

В целом, несмотря на технические шероховатости и споры вокруг использования ИИ на этапе разработки, первые впечатления прессы остаются положительными. RPGsite называет игру "сильным первым впечатлением", GamingBolt - "очень впечатляющей на этом этапе", а Polygon отмечает, что Owlcat Games не просто копирует Mass Effect, а развивает его идеи в осмысленном направлении. Даже самый осторожный Eurogamer признает, что "все признаки хорошие" и нас ждет "сильный результат" в полной версии. Так что фанатам научно-фантастических RPG, соскучившимся по вселенной, в которой хочется жить и исследовать каждый уголок, есть чего ждать в 2027 году.