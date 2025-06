По словам разработчиков, The Expanse: Osiris Reborn - это оригинальная история, но не обязательно AAA-класса

Хотя The Expanse: Osiris Reborn далека от релиза, это большой шаг для Owlcat Games. Разработчики Pathfinder: Kingmaker экспериментировали с несколькими прототипами, включая шесть для одной только боевой системы, но, несмотря на впечатляющие визуальные эффекты, игра не предназначена для AAA-класса.

В интервью WCCF Tech креативный директор Александр Мишулин рассказал:

С точки зрения производства и подходов, мы хотим, чтобы наша игра была очень реалистичной, кинематографичной и доступной. Обычно это отличительные черты AAA. Тем не менее, мы не делаем ее специально для AAA-класса.

Вместо этого команда разрабатывает ее как «великолепный захватывающий опыт The Expanse, позволяющий всем игрокам, будь то поклонники глубоких повествовательных игр с выбором и последствиями или поклонники экшен-RPG или просто поклонники The Expanse, присоединиться, испытать игру и почувствовать себя в ней как дома. Насколько The Expanse позволяет вам чувствовать себя как дома, потому что это не очень уютная вселенная, но все же это наш подход к этой игре».

Мишулин также подтвердил, что история разворачивается в течение первого и второго (с половиной) сезонов телешоу и является «собственной историей Owlcat, происходящей во вселенной».

Когда мы обратились в Alcon и обсудили проект, они сказали нам, что хотят расширить вселенную, рассказать больше историй, и наше видение было таким же. Мы рассказываем новую историю, которая происходит одновременно со всеми событиями книг и сериала.

Это означает, что вспышка на станции Эрос (которую продемонстрировал первый трейлер) и разрушение Кентербери будут звучать на протяжении всей игры.

Вы увидите некоторые события своими глазами, но в большей части приключения вы поймете, как эта вселенная, как вся солнечная система реагирует на происходящее и на приключения Холдена и его команды.

Хотя у игры нет релизного окна, The Expanse: Osiris Reborn будет доступна для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.