По словам разработчиков, в The Expanse: Osiris Reborn будет множество дополнительного контента

Те, кто следит за The Expanse: Osiris Reborn, знают, что игра сильно отличается от стандартных игр Owlcat Games. Вместо CRPG в духе Pathfinder или будущей Warhammer 40,000: Dark Heresy, это шутер от третьего лица с укрытиями, разработанный на Unreal Engine 5, и, в отличие от предыдущих работ команды, она короче.

В интервью WCCF Tech директор по геймдизайну Леонид Расторгуев подтвердил, что игра «примерно такая же продолжительная, как Clair Obscur: Expedition 33», и что игроки могут рассчитывать на «20-30 часов геймплея». Продюсер Юлия Черненко добавила:

Она, конечно, не такая длинная, как наши предыдущие игры, но всё равно будет эмоционально насыщенной.

Конечно, в игре будет «множество дополнительного контента». Расторгуев сообщил, что миссию, следующую за инцидентом на Эросе, нельзя пропустить, «но после неё вам предстоит исследовать солнечную систему. Вы сможете отправиться на Землю, Луну, Марс, станцию ​​Церера, Ганимед и Ио; там много всего».

Для поклонников Mass Effect будет контент, связанный с компаньонами, и Черненко подтвердила, что «компаньоны — наша главная цель». Будет ли это включено в предполагаемую продолжительность или отдельно, пока неизвестно.

У игры The Expanse: Osiris Reborn нет даты выхода, но она выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.