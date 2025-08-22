Прохождение космической RPG The Expanse: Osiris Reborn займёт 20-30 часов

На Gamescom 2025 разработчики из Owlcat Games представили закрытый показ The Expanse: Osiris Reborn — масштабной RPG по мотивам культового сериала. Журналистам продемонстрировали пролог игры, где герои бегут с заражённой станции Эрос на угнанном корабле Protogen.

Различные издания поделились ключевыми особенностями проекта:

Глубокая кастомизация персонажа (внешность, происхождение, снаряжение) без жёстких классов

Динамичные боевые сцены с разрушаемым окружением — пули оставляют следы, выстрелы могут обрушить конструкции

Детализированная физика в невесомости: замедленная анимация, парящие обломки, магнитные ботинки для движения по поверхностям

Ветвящийся сюжет с моментальными последствиями решений (в демо один выбор привёл к массовой гибели персонажей)

Прямая связь с событиями сериала — включая обращение Джеймса Холдена

Игра создаётся на Unreal Engine 5 силами 280 человек (включая ветеранов Cyberpunk 2077 и Halo).

Прохождение займёт 20-30 часов, что сделает её самой короткой игрой Owlcat.

Несмотря на впечатляющую визуальную детализацию, анимации в диалогах требуют доработки — вероятно, поэтому публичный показ отложен.

Студия пока не раскрывает дату релиза, но известно, что игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.