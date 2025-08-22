ЧАТ ИГРЫ
The Expanse: Osiris Reborn 2027 г.
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.5 102 оценки

Прохождение космической RPG The Expanse: Osiris Reborn займёт 20-30 часов

AceTheKing AceTheKing

На Gamescom 2025 разработчики из Owlcat Games представили закрытый показ The Expanse: Osiris Reborn — масштабной RPG по мотивам культового сериала. Журналистам продемонстрировали пролог игры, где герои бегут с заражённой станции Эрос на угнанном корабле Protogen.

Различные издания поделились ключевыми особенностями проекта:

  • Глубокая кастомизация персонажа (внешность, происхождение, снаряжение) без жёстких классов
  • Динамичные боевые сцены с разрушаемым окружением — пули оставляют следы, выстрелы могут обрушить конструкции
  • Детализированная физика в невесомости: замедленная анимация, парящие обломки, магнитные ботинки для движения по поверхностям
  • Ветвящийся сюжет с моментальными последствиями решений (в демо один выбор привёл к массовой гибели персонажей)
  • Прямая связь с событиями сериала — включая обращение Джеймса Холдена
  • Игра создаётся на Unreal Engine 5 силами 280 человек (включая ветеранов Cyberpunk 2077 и Halo).
  • Прохождение займёт 20-30 часов, что сделает её самой короткой игрой Owlcat.
  • Несмотря на впечатляющую визуальную детализацию, анимации в диалогах требуют доработки — вероятно, поэтому публичный показ отложен.

Студия пока не раскрывает дату релиза, но известно, что игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

24
13
Комментарии: 13
Stalker608

Для рпгшки чет коротко. На уровне какого-нибудь вампира. Походу они пилят эту игру по типу тейл Тейлов

4
Ивасик

Продолжительность игры будут догонять ДЛЦ с миссиями на лояльность сопартийцев.

Emperor77

Хмм. 20-30 часов это точно не масштаб Масс Эффект

3
BewitchingBaron

Выпускайте уже :) Там и книги интересные и сериал зачетный получился.

3
maximus388

Честно говоря, для якобы масштабной РПГ -- это мало, как ни крути. А с учетом как разработчики любят завышать данные показатели, стоит ориентироваться на нижнее значение.
Главное, чтоб эти 20 часов были увлекательными и разнообразными, тогда наверняка дело не станет за выходом ДЛС и продолжения, где можно увеличить объем.

п.с. у них на сайте открылся предзаказ, 50$ за стандартное издание, что также намекает на относительно скромные масштабы. Либо это дополнительный способ привлечь аудиторию в эпоху 70$ ценников.
https://osirisreborn.owlcat.games/?ru=

2
Dasdag

50$ это для игры мало что-ли? Да вы там охерели в край

sa1958

30 это совсем только начало.

Или это игровые часы?

2
Fallen space knight

Интересно, 20-30 это типа сюжет просто или с допками.
Ну главное чтоб стрельнула хорошо, ждём вкуснятину

1
Кей Овальд

Хорошее время. Опять же, они же после релиза игру ещё раздуют, так что будет 30-40.

1
digitalkid

Ну норм.. как и МассЭффект2, если в побочки не закапываться. Главное чтобы выстрелила и тогда уже 2я часть с Кольцом и новыми планетами.

WerGC

самый сок игры на 30 часов,за такие не жалко заплатить

Dasdag

что так мало то? пфф, а разговоров то было

