Разработчики научно-фантастической RPG The Expanse Osiris Reborn показали новый геймплейный трейлер

Archetype представили новый трейлер игрового процесса научно-фантастической ролевой игры The Expanse Osiris Reborn. Игра предложит свежий взгляд на космические конфликты. Вместо классического героя игроки возьмут на себя управление наёмником из частной охранной компании Pinkwater Security, который оказался не в том месте и не в то время.

Миссия на астероиде Эрос выходит из-под контроля, и главный герой оказывается в смертельной ловушке и втянутым в масштабный системный заговор. Задача игрока будет заключаться не только в выживании, но и в поддержании дисциплины экипажа и управлении самым передовым кораблём во всей Солнечной системе.

Выпущенные кадры показывают, что принимаемые решения будут существенно влиять на сюжет. Геймплей будет сочетать исследование космических баз с динамичными боями, использованием разнообразного арсенала и тактическим подходом.

The Expanse: Osiris Reborn выйдет в 2027 году на ПК, Xbox Series и PS5.