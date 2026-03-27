Разработчики The Expanse: Osiris Reborn обещают взрослую игру со сложными выборами, живыми романами и секс-сценами

Популярный австралийский видеоблогер Dantics взял интервью у Owlcat Games, которые приоткрыли завесу тайны над своим амбициозным проектом The Expanse: Osiris Reborn. Судя по всему, нас ждет не просто очередная игра по мотивам, а глубокая ролевая система с упором на реализм и моральную неоднозначность.

Разработчики подтвердили, что закрытое бета-тестирование смогут пройти обладатели Miller’s Pack и коллекционных изданий. В рамках беты игрокам будет доступен сюжетный пролог, исследование локаций, боевые столкновения, взаимодействие с персонажами и работа с верстаком. Что касается продолжительности, то основной сюжет рассчитан примерно на 30 часов, хотя итоговое время может варьироваться в зависимости от стиля прохождения и исследования побочных активностей.

Одной из ключевых особенностей игры станет система социальных навыков. При создании персонажа вам предстоит выбрать два из шести доступных умений (убеждение, атлетика, инженерия, взлом и другие). Эти навыки влияют не только на исследование мира, но и на диалоги. К примеру, используя атлетику, можно разоружить противника, в то время как убеждение поможет разрешить конфликт мирно. Важно, что в проверках навыков вам помогут компаньоны. У каждого из них есть свой набор специализаций, так что брать напарников в команду стоит не только ради их боевых качеств. Ваша предыстория (землянин, марсианин или бельтер) будет иметь бонусы, которые могут повлиять на ваши начальные социальные навыки.

В игре реализована система активной паузы, которая не останавливает время полностью, а лишь замедляет его, позволяя стратегически оценить обстановку. Создатели отказались от цветастой "лутер-шутерной" модели редкости оружия (зеленый, синий, фиолетовый). Уникальное оружие и гаджеты можно будет найти только одним конкретным способом. Экипировка имеет собственное "древо навыков", где на каждом этапе улучшения игрок выбирает одну из двух или трех веток усиления. Также подтверждено отсутствие холодного оружия. По словам разработчиков, в мире The Expanse идти в бой с мечом не имеет смысла.

Система компаньонов в Osiris Reborn обещает быть тесной и эмоционально напряженной. Ваш корабль - это маленькое пространство, и экипажу не удастся избежать конфликтов. Персонажи будут спорить между собой, а игроку предстоит гасить эти конфликты, пытаться наладить отношения или же, наоборот, сеять хаос. Вы не сможете кастомизировать корабль, но со временем он будет меняться в зависимости от ваших выборов.

Романтическая линия задумана как максимально "живая": разработчики подчеркнули, что они не любят механические системы вроде "дать подарок +30 к лояльности". Ожидайте более органичного развития отношений.

Касательно морального выбора: создатели подтвердили, что привычного "стереотипного зла" в игре не будет. Однако это не значит, что игрок обречен быть героем. "Вы можете быть сволочью", - уточнили они. Более того, добрый путь не всегда будет приводить к лучшим последствиям. Игрокам придется учиться жить с результатами своих решений. В игре будут сложные выборы, предательство, некоторые сцены сексуального характера и жестокость. Игра достаточно взрослая, но пока не имеет рейтинга 18+.

The Expanse: Osiris Reborn выйдет весной 2027 года на PC (Steam, GOG, EGS), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра будет доступна в Game Pass с первого дня.