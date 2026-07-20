Разработчики The Expanse: Osiris Reborn подробнее показали астероидянку Полли

Студия Owlcat Games продолжает знакомить игроков с персонажами экшен-RPG The Expanse: Osiris Reborn. На этот раз разработчики опубликовали новый концепт-арт астероидянки Полли, показав героиню в ее рабочем скафандре.

По словам авторов, первое впечатление о Полли может быть обманчивым. Несмотря на неприметный внешний вид и простой защитный костюм, она отличается находчивостью, быстро принимает решения и искренне стремится помогать своим близким. Кроме того, героиня хочет учиться у главного героя и его команды.

Ранее Owlcat Games уже демонстрировала Полли без скафандра и раскрыла некоторые детали ее биографии. Согласно описанию, она ведет собственный видеоблог, где рассказывает о жизни на Поясе, а также мечтает сделать что-то действительно важное для своего народа.

Релиз The Expanse: Osiris Reborn ожидается в 2027 году. Точная дата выхода игры пока не объявлена.