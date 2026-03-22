Разработчики The Expanse: Osiris Reborn показали концепт-арт Марса и рассказали о последствиях терраформирования

Студия Owlcat Games опубликовала небольшой тизер концепт-арт научно-фантастической RPG The Expanse: Osiris Reborn, в котором раскрываются детали жизни на Марсе во вселенной игры.
Разработчики напомнили, что процесс терраформирования Красной планеты занимает поколения. Даже несмотря на масштабные изменения климата, поверхность Марса по-прежнему остаётся опасной для постоянной жизни.
Именно поэтому большинство марсианских городов во вселенной The Expanse расположены под землёй. В таких подземных комплексах жители могут безопасно жить, работать и развивать инфраструктуру, постепенно приближая момент, когда планета станет полностью пригодной для жизни.
вообще студия сделала хороший проект про ваху рог трейдер(сейчас прохожу), поэтому есть нотка оптимизма, что разрабатывается годнота // Вячеслав Литовченко
Арт напомнил 3 часть Масс Эффекта, где нам пришлось так же побывать на Марсе. Желаю разработчикам успехов и жду с нетерпением подробностей по игре.