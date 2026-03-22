The Expanse: Osiris Reborn 2027 г.
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.6 139 оценок

Разработчики The Expanse: Osiris Reborn показали концепт-арт Марса и рассказали о последствиях терраформирования

IKarasik IKarasik

Студия Owlcat Games опубликовала небольшой тизер концепт-арт научно-фантастической RPG The Expanse: Osiris Reborn, в котором раскрываются детали жизни на Марсе во вселенной игры.

Разработчики напомнили, что процесс терраформирования Красной планеты занимает поколения. Даже несмотря на масштабные изменения климата, поверхность Марса по-прежнему остаётся опасной для постоянной жизни.

Именно поэтому большинство марсианских городов во вселенной The Expanse расположены под землёй. В таких подземных комплексах жители могут безопасно жить, работать и развивать инфраструктуру, постепенно приближая момент, когда планета станет полностью пригодной для жизни.

Пользователь ВКонтакте

вообще студия сделала хороший проект про ваху рог трейдер(сейчас прохожу), поэтому есть нотка оптимизма, что разрабатывается годнота // Вячеслав Литовченко

2
SOLUS5678

Арт напомнил 3 часть Масс Эффекта, где нам пришлось так же побывать на Марсе. Желаю разработчикам успехов и жду с нетерпением подробностей по игре.