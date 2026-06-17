Разработчики The Expanse: Osiris Reborn показали концепт брони Регины и смутили фанатов ее тверкающей гифкой

Студия Owlcat Games, работающая над sci-fi action-RPG The Expanse: Osiris Reborn по вселенной "Экспансии", опубликовала новый концепт-арт брони одного из ключевых персонажей - снайпера и офицера связи Регины Марек.

Она красива и грациозна, а у ее брони с кошачья мордочка! Мы думаем, снайперский визор Регины очень милый. Хотя ее враги ни о чем не успеют подумать.

На арте показана легкая броня с характерным "кошачьим" дизайном шлема. Концепт-арт быстро привлек внимание сообщества. Многие похвалили стильный дизайн брони в духе The Expanse, однако отдельный акцент фанаты сделали на... анатомических особенностях персонажа. Один из игроков написал: "Эта попа определенно будет продавать игру". В ответ разработчики выложили гифку с тверкающей Региной, чем насмешили и смутили некоторых фанатов, которые не ожидали такой ответ от официальных разработчиков.

The Expanse: Osiris Reborn - это action-RPG, где игрок берёт на себя роль наёмника Pinkwater Security, оказавшегося в центре заговора на Эросе. Игра разрабатывается Owlcat Games (известны по Pathfinder: Kingmaker и Wrath of the Righteous) и запланирована к выходу во втором квартале 2027 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S.