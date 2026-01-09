Разработчики The Expanse: Osiris Reborn показали новый геймплей и раскрыли детали развития персонажей

Разработчики The Expanse: Osiris Reborn представили новое видео с игровым процессом и ответами на вопросы, раскрывая подробности о механиках, боевой системе и взаимодействии с компаньонами.

Главная особенность — гибкая система «стилей игры», которая позволяет игроку экспериментировать с оружием, гаджетами и способностями в рамках выбранного направления, будь то снайпер, инженер или хакер. В начале игры игроку предстоит выбрать происхождение персонажа: житель поясов астероидов, землянин или марсианин, а также внешний вид, включая тип тела и индивидуальные черты, что влияет на восприятие мира и доступные сюжетные опции.

Особое внимание уделено компаньонам. Каждый член команды имеет свою историю, характер, цели и даже романтические линии. Их действия и советы могут открывать новые возможности в миссиях, влиять на сюжет и создавать уникальные ситуации в бою. Боевая система состоит из трёх уровней: огневая мощь, способности и тактическое использование компаньонов, включая особые возможности взаимодействия с окружением.

Разработчики подтвердили, что выживание и опасности вселенной The Expanse остаются важной частью опыта, но игроку не придётся управлять ресурсами вроде воды или топлива вручную. Вместо этого внимание сосредоточено на опасных ситуациях и драматических выборах, которые могут повлиять на жизнь персонажей и ход сюжета.

Также видео показало путешествия по различным локациям солнечной системы, включая Луну, Марс, Ио и социальные хабы, где можно взаимодействовать с NPC, покупать экипировку и исследовать мир.