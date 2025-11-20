Разработчики The Expanse: Osiris Reborn привлекли к созданию ролевой игры бывшего астронавта NASA

The Expanse: Osiris Reborn — новейшая ролевая игра от Owlcat Games и первая попытка студии представить игрокам экшен-RPG от третьего лица. Игра была впервые анонсирована на Summer Game Fest, а сегодня, в рамках церемонии вручения премии Golden Joystick Awards, был представлен новый дневник разработчиков, в котором рассказывается, как студия планирует вдохнуть жизнь в мир The Expanse и космос с помощью бывшего астронавта NASA.

Бывший астронавт NASA и командир МКС Лерой Чиао сотрудничал с Owlcat Games, чтобы помочь создать реалистичное представление о жизни и работе в космосе и найти способы обойти некоторые из тех реалистичных препятствий, которые могли бы привести к неуклюжему игровому процессу.

Например, постоянная привязь к кораблю во время работы вне его. Вместо того, чтобы постоянно следить за длинным поводком, магнитные ботинки обеспечивают более плавный визуальный и тактильный опыт, не полностью устраняя постоянную угрозу, которой боится каждый астронавт, работающий вне корабля: отсоединение и улетание.

В новом дневнике разработчиков также представлены новые геймплейные кадры The Expanse: Osiris Reborn, хотя большинство из них были кинематографичными и просто показывали перемещения персонажей по кораблю. Был также небольшой кадр с видом от третьего лица, где игроки смогут увидеть перестрелки в космосе.

Игра The Expanse: Osiris Reborn уже доступна в списке желаемого на ПК и консолях, хотя точной даты её выхода пока нет.