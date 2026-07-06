Разработчики The Expanse: Osiris Reborn раскрыли преимущество выбора происхождения за Марсианина

Разработчики научно-фантастической ролевой игры The Expanse: Osiris Reborn от студии Owlcat Games раскрыли новую деталь о происхождении персонажей. Согласно официальному аккаунту игры, игроки с марсианским происхождением смогут получить доступ к своей родной планете раньше землян и белтеров.

В ответ на вопросы фанатов разработчики уточнили, что земляне и жители Пояса тоже смогут посетить Марс, но не сразу - это создаст дополнительную мотивацию и ощущение прогресса в зависимости от плотности бэкграунда. К посту разработчики приложили атмосферный концепт-арт интерьера марсианской колонии в характерных красно-оранжевых тонах с фирменным индустриальным стилем вселенной The Expanse. На нем изображены фигуры в скафандрах, типичная архитектура и освещение, подчёркивающее суровую, но обжитую среду Красной планеты.

The Expanse: Osiris Reborn - это экшен/РПГ от создателей Pathfinder: Wrath of the Righteous и Warhammer 40,000: Rogue Trader. Игра позволит стать наёмником в мире финансовых интриг, конфиденциальной войны и древних тайн Солнечной системы. Релиз намечен в 2027 году.