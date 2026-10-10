Разработчики The Expanse: Osiris Reborn тизерят загадочную находку в туннелях Ганимеда

Разработчики из студии Owlcat Games, создатели The Expanse: Osiris Reborn, опубликовали три скриншота, которые служат загадочным тизером, посвящённым спутнику Юпитера Ганимеду. Под сельскохозяйственными угодьями скрываются туннели, прорытые первыми поселенцами. Они давно заброшены, а официально считаются пустыми. Но тогда что за звук раздаётся из темноты?

На изображениях показаны мрачные туннели Ганимеда, заброшенные конструкции первых поселенцев и тёмные проходы. Судя по всему, именно из них доносится загадочный звук. Скриншоты не раскрывают подробностей, но подчёркивают тревожную атмосферу будущей локации.

Авторы пока не объяснили, что именно скрывается в подземных проходах. Публикация может намекать на одну из загадок, с которыми игроки столкнутся в научно-фантастической RPG, действие которой разворачивается во вселенной «Пространства».

Ганимед играет важную роль в жизни колоний Солнечной системы благодаря сельскому хозяйству и производству продовольствия. Поэтому тайна под его поверхностью может оказаться куда серьёзнее, чем кажется на первый взгляд.