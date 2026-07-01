Разработчики The Expanse показали концепт-арт марсианского города и пообещали, что игроки смогут его исследовать

Owlcat Games продолжает раскрывать детали своей предстоящей экшен-RPG The Expanse: Osiris Reborn. На этот раз разработчики представили атмосферный концепт-арт подземного марсианского города и подтвердили, что игроки получат возможность свободно исследовать эти локации.

Вместо привычных поверхностных куполов игра предлагает погрузиться в настоящие марсианские мегаполисы. Многоуровневые улицы, сложная вертикальная архитектура, целый мир, высеченный в скале. По их словам, в The Expanse: Osiris Reborn игроки смогут лично прогуляться по этим городским пейзажам, ощутить масштаб и атмосферу марсианской цивилизации. Отвечая на вопросы сообщества, разработчики также заявили, что игроки точно посетят Луну.

Параллельно Owlcat Games представила концепты-арты брони компаньонов. Первая - Алиша, марсианка-интроверт, мастер взломов и оператор роя боевых дронов. Предпочитает работать в тишине, но отлично проявляет себя как в бою, так и при исследовании. Затем Тeo Ли - боевой медик с выдающимися рефлексами, который может прикрыть огнем на поле боя и оказать полноценную помощь в лазарете. И последний - Джей, близнец главного героя. Внешний вид Джея меняется в зависимости от происхождения, которое выберет игрок. Джей носит похожую с главгероем броню, но немного модифицирует ее, чтобы она соответствовали его жизнерадостной, артистичной натуре. Owlcat Games заверили, что все концепты были созданы художниками без использования ИИ.

The Expanse: Osiris Reborn - это новая история во вселенной Джеймса Кори с акцентом на исследование, боевую систему и выборы, влияющие на сюжет и отношения с компаньонами. Игра находится в активной разработке, и Owlcat Games регулярно радуют сообщество последними артами и подробностями.