Разработка The Expanse: Osiris Reborn началась в 2021 году, сейчас она идёт полным ходом

The Expanse: Osiris Reborn от Owlcat Games стала одной из самых ярких игр недавней серии презентаций Summer of Gaming. Этот ролевой шутер от третьего лица на Unreal Engine 5 создал настоящую атмосферу Mass Effect.

Хотя она, казалось бы, появилась из ниоткуда, Osiris Reborn на самом деле находится в разработке уже много лет. Креативный директор Александр Мишулин рассказал WCCF Tech, что разработка началась в 2021 году, и команда потратила почти год на создание прототипов.

Разработка началась в 2021 году. Мы потратили почти год на создание прототипов, переходя между жанрами, потому что игра, которую мы делали, была не совсем похожа на игры, которые мы делали ранее. Поэтому мы установили новые процессы, установили новые подходы и убедились, что все работает хорошо, части стрельбы работают хорошо, и, конечно, установили все новые процессы для создания контента. После этого мы начали делать наши вертикальные срезы, и теперь мы полностью в производстве.

Конечно, те, кто видел проекты Owlcat Games за эти годы, знают, что ее основное внимание уделяется CRPG. Даже предстоящая Warhammer 40K: Dark Heresy, ее вторая игра во вселенной Warhammer 40K после Rogue Trader, в той же структуре. Однако Мишулин раскрыл, что команда всегда хотела сделать Osiris Reborn игрой от третьего лица.

С самого начала речь шла о создании игры от третьего лица, потому что The Expanse — это игра о людях. Мы хотим, чтобы вы больше соприкасались с персонажами, главным героем и компаньонами, и мы хотим, чтобы вы погрузились в этот очень приземленный, реалистичный, научно-фантастический мир.



Мы хотели показать вам это, и для этого нам нужно было изменить перспективу и сделать все более реалистичным и кинематографичным. Из-за этого мы перешли на вид от третьего лица, и да, мы немного боялись в начале. Мы начали прототипирование и сделали несколько боевых и исследовательских арен. Мы экспериментировали с разными подходами, как мы хотели, чтобы работала наша система укрытий, как мы хотели, чтобы работали враги.

Только для боевых арен у разработчика было шесть прототипов, чтобы отточить основы боя. Однако те, кому понравились предыдущие игры Owlcat, не останутся разочарованными в Osiris Reborn.

Osiris Reborn — это в значительной степени та же игра Owlcat со всеми различными вариантами выбора, которые вы можете сделать, когда играете за новых персонажей, чтобы принять их, почувствовать последствия этих выборов, со всей политикой и паутиной интриг, происходящих во вселенной The Expanse. Это во многом тот же подход к повествованию, который у нас был в предыдущих играх, за исключением того, что диалоги стали более кинематографичными, более соответствующими жанру.

The Expanse: Osiris Reborn находится в разработке для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.