Ролевая игра The Expanse: Osiris Reborn, вдохновлённая Mass Effect 2, делает спутников полезными даже вне команды

The Expanse: Osiris Reborn — новая научно-фантастическая ролевая игра, созданная по мотивам популярных книг и сериала «Пространство». События разворачиваются в недалёком будущем, когда человечество освоило Солнечную систему, а противостояние между Землёй, Марсом и жителями пояса астероидов достигает критической точки. На фоне политических конфликтов игроку предстоит возглавить собственный экипаж и отправиться в опасные миссии, которые переплетаются с ключевыми событиями оригинальной истории. В этой игре немало важную роль будут играть спутники, которых обещают сделать действительно полезными.

По словам продюсера The Expanse: Osiris Reborn Юлии Черненко, разработчики вдохновлялись «самоубийственной миссией» из Mass Effect 2, но решили пойти дальше, сделав спутников активными участниками истории, даже если они не находятся рядом с игроком. Те персонажи, которые остаются на корабле, будут не просто пассивными наблюдателями — они помогают команде, связываются по радио, дают советы и даже могут выполнять уникальные задачи в ходе миссий. Директор проекта Леонид Расторгуев отметил, что для некоторых ситуаций игроку придётся самостоятельно назначать роли оставшимся членам экипажа, что делает взаимодействие с ними более осмысленным и важным для выживания команды.

Таким образом, мы гарантируем, что даже если напарники не входят в ваш отряд, они всё равно будут участвовать в сюжете и миссии. В данном случае наши напарники на корабле направляют нас и помогают нам сбежать из ПротоГена.

— заявляют разработчики.

По сути, идея в том, чтобы вы чувствовали себя командой. И это странно, когда команда сидит на корабле, а ты рискуешь жизнью, выполняя задание.

The Expanse: Osiris Reborn выйдет когда-нибудь (у игры нет даже примерной даты) на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.