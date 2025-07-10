Романы, нюансы истории и Mass Effect - свежие подробности игры The Expanse: Osiris Reborn от Owlcat Games

Поклонники научной фантастики и ролевых экшенов не остались равнодушны к The Expanse: Osiris Reborn — новой игре от Owlcat Games, впервые представленной на Summer Game Fest. Сразу после показа трейлера поклонники жанра стали активно сравнивать проект с серией Mass Effect, и, по словам креативного директора студии Александра Мишулина, такие параллели только вдохновляют команду.

Mass Effect повлиял на многих из нас, и некоторые вообще пришли в игровую индустрию после знакомства с этой серией

— отметил Мишулин.

Однако Osiris Reborn не стремится быть прямым клоном культовой франшизы от BioWare. По словам разработчиков, их проект уделяет больше внимания свободе выбора и последствиям решений, избегая прямолинейной морали и бинарных развилок.

История Osiris Reborn будет разворачиваться во временном промежутке первых двух с половиной сезонов сериала «Пространство», а в центре сюжета окажется капитан собственного корабля, чьи решения будут влиять как на сюжет, так и на отношения с компаньонами. Немаловажную роль сыграет и происхождение главного героя: принадлежность к Земле, Марсу или Поясу астероидов скажется на восприятии персонажа другими — как союзниками, так и нейтральными фракциями.

Одна из интересных механик — наличие брата или сестры-близнеца, которые будут сопровождать игрока на борту корабля. Их взгляды могут как совпадать, так и конфликтовать с действиями главного героя, добавляя драматизма и вариативности. Также разработчики подтвердили наличие романтических опций с членами экипажа.

Несмотря на очевидное сходство с Mass Effect, команда Owlcat Games стремится создать современную игру с собственным лицом. Osiris Reborn разрабатывается с учётом современных стандартов интерфейса, боевой системы и погружения в мир, а за основу берутся принципы, доказавшие свою эффективность в лучших RPG последних лет.

The Expanse: Osiris Reborn пока не имеет точного релизного окна, однако игра уже подтверждена для платформ Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК.