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The Expanse: Osiris Reborn 2027 г.
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица
8.3 83 оценки

Романы, нюансы истории и Mass Effect - свежие подробности игры The Expanse: Osiris Reborn от Owlcat Games

Gutsz Gutsz

Поклонники научной фантастики и ролевых экшенов не остались равнодушны к The Expanse: Osiris Reborn — новой игре от Owlcat Games, впервые представленной на Summer Game Fest. Сразу после показа трейлера поклонники жанра стали активно сравнивать проект с серией Mass Effect, и, по словам креативного директора студии Александра Мишулина, такие параллели только вдохновляют команду.

Студия Owlcat Games представила зрелищный трейлер RPG по мотивам "Пространства" с боевой системой в стиле Mass Effect
Mass Effect повлиял на многих из нас, и некоторые вообще пришли в игровую индустрию после знакомства с этой серией

— отметил Мишулин.

Однако Osiris Reborn не стремится быть прямым клоном культовой франшизы от BioWare. По словам разработчиков, их проект уделяет больше внимания свободе выбора и последствиям решений, избегая прямолинейной морали и бинарных развилок.

История Osiris Reborn будет разворачиваться во временном промежутке первых двух с половиной сезонов сериала «Пространство», а в центре сюжета окажется капитан собственного корабля, чьи решения будут влиять как на сюжет, так и на отношения с компаньонами. Немаловажную роль сыграет и происхождение главного героя: принадлежность к Земле, Марсу или Поясу астероидов скажется на восприятии персонажа другими — как союзниками, так и нейтральными фракциями.

Одна из интересных механик — наличие брата или сестры-близнеца, которые будут сопровождать игрока на борту корабля. Их взгляды могут как совпадать, так и конфликтовать с действиями главного героя, добавляя драматизма и вариативности. Также разработчики подтвердили наличие романтических опций с членами экипажа.

Несмотря на очевидное сходство с Mass Effect, команда Owlcat Games стремится создать современную игру с собственным лицом. Osiris Reborn разрабатывается с учётом современных стандартов интерфейса, боевой системы и погружения в мир, а за основу берутся принципы, доказавшие свою эффективность в лучших RPG последних лет.

The Expanse: Osiris Reborn пока не имеет точного релизного окна, однако игра уже подтверждена для платформ Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК.

31
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
askazanov

Ждём новости о том, что очередной проэкт закроют ...)

15
AlexFoRestor

Почему?

6
Кей Овальд

С чего вдруг? Когда у Совокотов закрывались проекты?

9
IBANTO Кей Овальд

Все нормально. Просто неконтролируеиая реакция на русскую фамилию. Не давите на него с вопросами)

6
JIoMTuK

это мы ждем

9
SnobbishGhost

да дизайны костюмов на столько безвкусны и не уникальны...посомтрим что по игре будет

7
нитгитлистер

ну справедливости ради они и в сериал были не вау))

5
нитгитлистер

я состраюсь к тому времени как они её выпустят

4
Рикочико

Ну да. К тому времени чебурнет и обязательную проверну хранилищ на носителях введут.

8
AntiFlash123

Ее вроде как уже три года разрабатывают

3
нитгитлистер AntiFlash123

ну как показала практика для них нормально и по 7-8 лет игры делать... а еще есть 6 свитки))

4
Кей Овальд

Ну, пока кажется, что прям игра мечты. Я даже книги читать начал.
Но законченную версию раньше 30-го года, видимо, можно не ждать.

3
OakSorcerer

А книги то закончили, или там как с сериалом, дропнули просто на половине и до свидания.

2
Кей Овальд OakSorcerer

К выходу законченной версии игры будет ясно. :)))

1
OakSorcerer Кей Овальд

Блин, чож так долго, ведь интересно, но без конца и начинать неохота. Локти потом кусать сидеть.

1
qDan

"Одна из интересных механик — наличие брата или сестры-близнеца, которые будут сопровождать игрока на борту корабля. Также разработчики подтвердили наличие романтических опций с членами экипажа".

3
Fedaykin

Надеюсь будет она в игре хотя бы как второстепенный персонаж.

В самом сериале хорошо прописанный женский персонаж (кто не узнал это Драммер)

2
Seifer1986

Сериал не смотрел и вот появился повод это исправить. :)

Скрестил пальцы за ребят. Сейчас мало годных игры подобной категории, а Биотвари всё просрали с большой помощью ЕА. Лишь бы Коты не наделали подобных ошибок. :)