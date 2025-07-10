Романы, нюансы истории и Mass Effect - свежие подробности игры The Expanse: Osiris Reborn от Owlcat Games

Поклонники научной фантастики и ролевых экшенов не остались равнодушны к The Expanse: Osiris Reborn — новой игре от Owlcat Games, впервые представленной на Summer Game Fest. Сразу после показа трейлера поклонники жанра стали активно сравнивать проект с серией Mass Effect, и, по словам креативного директора студии Александра Мишулина, такие параллели только вдохновляют команду.
Mass Effect повлиял на многих из нас, и некоторые вообще пришли в игровую индустрию после знакомства с этой серией
— отметил Мишулин.
Однако Osiris Reborn не стремится быть прямым клоном культовой франшизы от BioWare. По словам разработчиков, их проект уделяет больше внимания свободе выбора и последствиям решений, избегая прямолинейной морали и бинарных развилок.
История Osiris Reborn будет разворачиваться во временном промежутке первых двух с половиной сезонов сериала «Пространство», а в центре сюжета окажется капитан собственного корабля, чьи решения будут влиять как на сюжет, так и на отношения с компаньонами. Немаловажную роль сыграет и происхождение главного героя: принадлежность к Земле, Марсу или Поясу астероидов скажется на восприятии персонажа другими — как союзниками, так и нейтральными фракциями.
Одна из интересных механик — наличие брата или сестры-близнеца, которые будут сопровождать игрока на борту корабля. Их взгляды могут как совпадать, так и конфликтовать с действиями главного героя, добавляя драматизма и вариативности. Также разработчики подтвердили наличие романтических опций с членами экипажа.
Несмотря на очевидное сходство с Mass Effect, команда Owlcat Games стремится создать современную игру с собственным лицом. Osiris Reborn разрабатывается с учётом современных стандартов интерфейса, боевой системы и погружения в мир, а за основу берутся принципы, доказавшие свою эффективность в лучших RPG последних лет.
The Expanse: Osiris Reborn пока не имеет точного релизного окна, однако игра уже подтверждена для платформ Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК.
Ждём новости о том, что очередной проэкт закроют ...)
Почему?
С чего вдруг? Когда у Совокотов закрывались проекты?
Все нормально. Просто неконтролируеиая реакция на русскую фамилию. Не давите на него с вопросами)
это мы ждем
да дизайны костюмов на столько безвкусны и не уникальны...посомтрим что по игре будет
ну справедливости ради они и в сериал были не вау))
я состраюсь к тому времени как они её выпустят
Ну да. К тому времени чебурнет и обязательную проверну хранилищ на носителях введут.
Ее вроде как уже три года разрабатывают
ну как показала практика для них нормально и по 7-8 лет игры делать... а еще есть 6 свитки))
Ну, пока кажется, что прям игра мечты. Я даже книги читать начал.
Но законченную версию раньше 30-го года, видимо, можно не ждать.
А книги то закончили, или там как с сериалом, дропнули просто на половине и до свидания.
К выходу законченной версии игры будет ясно. :)))
Блин, чож так долго, ведь интересно, но без конца и начинать неохота. Локти потом кусать сидеть.
"Одна из интересных механик — наличие брата или сестры-близнеца, которые будут сопровождать игрока на борту корабля. Также разработчики подтвердили наличие романтических опций с членами экипажа".
Надеюсь будет она в игре хотя бы как второстепенный персонаж.
В самом сериале хорошо прописанный женский персонаж (кто не узнал это Драммер)
Сериал не смотрел и вот появился повод это исправить. :)
Скрестил пальцы за ребят. Сейчас мало годных игры подобной категории, а Биотвари всё просрали с большой помощью ЕА. Лишь бы Коты не наделали подобных ошибок. :)